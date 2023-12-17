Англия17 декабря 2023, 03:13 | Обновлено 17 декабря 2023, 03:54
85
0
Бернли – Эвертон – 0:2. Победа без Миколенко. Видео голов и обзор матча
Команда украинца одержала четвертую победу подряд
17 декабря 2023, 03:13 | Обновлено 17 декабря 2023, 03:54
85
0
В матче 17 тура Украинской Премьер-лиги украинец Виталий Миколенко не участвовал из-за травмы.
Однако команда украинца сумела одержать победу. От подопечных Шона Дайча пострадал «Бернли», «Эвертон» одержал победу со счетом 2:0.
Эта победа стала для «ирисок» четвертой подряд в чемпионате, команда постепенно поднимается со дна турнирной таблицы после снятия с нее десяти очков.
АПЛ. 17-й тур. 16 декабря
Бернли – Эвертон – 0:2
Голы: Онана, 19, Кин, 25
События матча
25’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Кин (Эвертон).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Амаду Онана (Эвертон).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 декабря 2023, 18:46 2
Поединок состоится 16 декабря в 19:30 по Киеву
Футбол | 17 декабря 2023, 01:20 0
Смотрите видеообзор матча 17-го тура Ла Лиги
Футбол | 16.12.2023, 10:58
Футбол | 16.12.2023, 23:18
Футбол | 16.12.2023, 19:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.12.2023, 16:36 10
15.12.2023, 20:14 6
15.12.2023, 06:23 68
16.12.2023, 09:50 21
15.12.2023, 20:55 3
15.12.2023, 19:03 7
15.12.2023, 12:18 52
15.12.2023, 09:18 36