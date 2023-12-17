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Бёрнли
16.12.2023 19:30 – FT 0 : 2
Эвертон
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Англия
17 декабря 2023, 03:13 | Обновлено 17 декабря 2023, 03:54
85
0

Бернли – Эвертон – 0:2. Победа без Миколенко. Видео голов и обзор матча

Команда украинца одержала четвертую победу подряд

17 декабря 2023, 03:13 | Обновлено 17 декабря 2023, 03:54
85
0
Бернли – Эвертон – 0:2. Победа без Миколенко. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 17 тура Украинской Премьер-лиги украинец Виталий Миколенко не участвовал из-за травмы.

Однако команда украинца сумела одержать победу. От подопечных Шона Дайча пострадал «Бернли», «Эвертон» одержал победу со счетом 2:0.

Эта победа стала для «ирисок» четвертой подряд в чемпионате, команда постепенно поднимается со дна турнирной таблицы после снятия с нее десяти очков.

АПЛ. 17-й тур. 16 декабря

Бернли – Эвертон – 0:2

Голы: Онана, 19, Кин, 25

События матча

25’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Кин (Эвертон).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Амаду Онана (Эвертон).
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Источник Sport.ua
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