Бернли – Эвертон – 0:2. Победа без Миколенко. Видео голов и обзор матча

В матче 17 тура Украинской Премьер-лиги украинец Виталий Миколенко не участвовал из-за травмы.

Однако команда украинца сумела одержать победу. От подопечных Шона Дайча пострадал «Бернли», «Эвертон» одержал победу со счетом 2:0.

Эта победа стала для «ирисок» четвертой подряд в чемпионате, команда постепенно поднимается со дна турнирной таблицы после снятия с нее десяти очков.

АПЛ. 17-й тур. 16 декабря

Бернли – Эвертон – 0:2

Голы: Онана, 19, Кин, 25