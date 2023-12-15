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Бёрнли
16.12.2023 19:30 - : -
Эвертон
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Англия
15 декабря 2023, 17:30 |
23
0

Бернли – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 декабря в 19:30 поединок 17-го тура Английской Премьер-лиги

15 декабря 2023, 17:30 |
23
0
Бернли – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Эвертон

В субботу, 16 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Бернли» и «Эвертон». Игра пройдет в Бернли на стадионе «Терф Мур».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

После 16 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «ириски» занимают 17 строчку с 13 очками, а «Бернли» идет 19 с 8 баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Бернли – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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