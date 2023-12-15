В субботу, 16 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Бернли» и «Эвертон». Игра пройдет в Бернли на стадионе «Терф Мур».

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Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

После 16 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «ириски» занимают 17 строчку с 13 очками, а «Бернли» идет 19 с 8 баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Бернли – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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