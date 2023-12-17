Главный тренер Эвертона Шон Дайч назвал характер травмы Виталия Миколенко

16 декабря состоялся матч 17-го тура АПЛ между командами «Бернли» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «ирисок».

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не попал в заявку на этот поединок. Пресс-служба ливерпульского клуба официально сообщила, что украинец получил повреждение после встречи с «Челси».

После завершения матча главный тренер «Эвертона» Шон Дайч назвал характер травмы украинца:

«Я был в восторге. Вчера утром мы собрались вместе. Потеряли Миколенко из-за перенапряжения в паху.

Поскольку травмы и дисквалификации – не можем рисковать игроками, поэтому пришлось менять весь состав вчера утром. Было очень приятно, что ребята показали выступление, которое принесло нам победу», – сказал Дайч.