Главный тренер Эвертона Шон Дайч назвал характер травмы Виталия Миколенко
16 декабря «Эвертон» без украинца обыграл «Бернли» со счетом 2:0
16 декабря состоялся матч 17-го тура АПЛ между командами «Бернли» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «ирисок».
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не попал в заявку на этот поединок. Пресс-служба ливерпульского клуба официально сообщила, что украинец получил повреждение после встречи с «Челси».
После завершения матча главный тренер «Эвертона» Шон Дайч назвал характер травмы украинца:
«Я был в восторге. Вчера утром мы собрались вместе. Потеряли Миколенко из-за перенапряжения в паху.
Поскольку травмы и дисквалификации – не можем рисковать игроками, поэтому пришлось менять весь состав вчера утром. Было очень приятно, что ребята показали выступление, которое принесло нам победу», – сказал Дайч.
Mykolenko misses today's game with a minor groin injury, as we make four changes from the win against Chelsea. 🤕— Everton (@Everton) December 16, 2023
Keane, Godfrey, Patterson and Onana come in for Young, Myko and the suspended Branthwaite and Gana. 🔄 https://t.co/7QuO0gOvlo
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Капитан «Лутон Таун» потерял сознание
Руководство «Реала» верит в украинского стража ворот