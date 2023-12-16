Миколенко не попал в заявку Эвертона на матч с Бернли. Названа причина

16 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ между командами «Бернли» и «Эвертон».

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Поединок пройдет на стадионе «Терф Мур» в Бернли.

Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко не попал в заявку команды на этот поединок.

Сообщается, что украинец получил микротравму.