Англия16 декабря 2023, 18:46 | Обновлено 16 декабря 2023, 18:50
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Миколенко не попал в заявку Эвертона на матч с Бернли. Названа причина
Поединок состоится 16 декабря в 19:30 по Киеву
16 декабря 2023, 18:46 | Обновлено 16 декабря 2023, 18:50
4669
1
16 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ между командами «Бернли» и «Эвертон».
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Поединок пройдет на стадионе «Терф Мур» в Бернли.
Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко не попал в заявку команды на этот поединок.
Сообщается, что украинец получил микротравму.
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Блин, тогда и не фиг смотреть.(
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