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  4. Миколенко не попал в заявку Эвертона на матч с Бернли. Названа причина
Англия
16 декабря 2023, 18:46 | Обновлено 16 декабря 2023, 18:50
4669
1

Миколенко не попал в заявку Эвертона на матч с Бернли. Названа причина

Поединок состоится 16 декабря в 19:30 по Киеву

16 декабря 2023, 18:46 | Обновлено 16 декабря 2023, 18:50
4669
1
Миколенко не попал в заявку Эвертона на матч с Бернли. Названа причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

16 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ между командами «Бернли» и «Эвертон».

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Поединок пройдет на стадионе «Терф Мур» в Бернли.

Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко не попал в заявку команды на этот поединок.

Сообщается, что украинец получил микротравму.

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Виталий Миколенко стартовые составы Эвертон Бернли Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма
Источник Sport.ua
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Swed
Блин, тогда и не фиг смотреть.(
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