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Англия
16 декабря 2023, 15:15 | Обновлено 16 декабря 2023, 15:16
1869
3

ФОТО. Мудрик стал главным лицом промо матча Челси – Шеффилд

Встреча начнется в 17:00 по Киеву

16 декабря 2023, 15:15 | Обновлено 16 декабря 2023, 15:16
1869
3
ФОТО. Мудрик стал главным лицом промо матча Челси – Шеффилд
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик стал главным лицом промо к матчу 17 тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед».

«Сегодня на «Стэмфорд Бридж» мы принимаем «Шеффилд Юнайтед», – гласит подпись к промо.

Отметим, что Мудрик в текущем сезоне АПЛ сыграл 14 матчей (половину из них – в старте), забил 2 гола и отдал две результативные передачи.

Матч «Челси» – «Шеффилд» начнется в 17:00 по Киеву.

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Шеффилд Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Источник Twitter
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Комментарии 3
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sergio_terry
Що ви з цим Мудриком носитесь? Є Забарний, постійний гравець основи, Миколенко, також постійно грає, Зіна, топчик. А цей бігун, не гри не має, ні мислення. Продали деревце за дорого, тепер рекламують…
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0
ROBOCOP
Татушки я бы свёл...
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0
Remark
Чому ця новина тут не серед головних? Мінімум тиждень має бути в топі!!!
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0
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