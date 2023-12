ФОТО. Мудрик стал главным лицом промо матча Челси – Шеффилд

Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик стал главным лицом промо к матчу 17 тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед».

«Сегодня на «Стэмфорд Бридж» мы принимаем «Шеффилд Юнайтед», – гласит подпись к промо.

Отметим, что Мудрик в текущем сезоне АПЛ сыграл 14 матчей (половину из них – в старте), забил 2 гола и отдал две результативные передачи.

Матч «Челси» – «Шеффилд» начнется в 17:00 по Киеву.

Today, we host Sheffield United at the Bridge! 👊 #CFC | #CheShu pic.twitter.com/YZL1m7c0wH