Англия16 декабря 2023, 15:15 | Обновлено 16 декабря 2023, 15:16
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ФОТО. Мудрик стал главным лицом промо матча Челси – Шеффилд
Встреча начнется в 17:00 по Киеву
16 декабря 2023, 15:15 | Обновлено 16 декабря 2023, 15:16
1869
3
Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик стал главным лицом промо к матчу 17 тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед».
«Сегодня на «Стэмфорд Бридж» мы принимаем «Шеффилд Юнайтед», – гласит подпись к промо.
Отметим, что Мудрик в текущем сезоне АПЛ сыграл 14 матчей (половину из них – в старте), забил 2 гола и отдал две результативные передачи.
Матч «Челси» – «Шеффилд» начнется в 17:00 по Киеву.
Today, we host Sheffield United at the Bridge! 👊 #CFC | #CheShu pic.twitter.com/YZL1m7c0wH— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 16, 2023
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Комментарии 3
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Що ви з цим Мудриком носитесь? Є Забарний, постійний гравець основи, Миколенко, також постійно грає, Зіна, топчик. А цей бігун, не гри не має, ні мислення. Продали деревце за дорого, тепер рекламують…
Татушки я бы свёл...
Чому ця новина тут не серед головних? Мінімум тиждень має бути в топі!!!
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