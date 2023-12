«Эй, толстяк!» Луис Суарес признался, как зародилось легендарное трио MSN

36-летний уругвайский футболист Луис Суарес рассказал, как зародилось легендарное трио MSN (Лионель Месси, Неймар, Луис Суарес) в лучшие времена каталонской «Барселоны».

По словам Суареса, все началось в матче групового этапа Лиги чемпионов 2014/15 «Аякс» – «Барселона» (0:2):

«В одной из игр против «Аякса» Луис Энрике хотел, чтобы Месси играл ложной девяткой, потому что он привык к этой позиции, а мы с Неймаром были на флангах.

Но это не сработало. Тогда Месси по ходу матча выкрикнул мне:

«Эй, толстяк! Сейчас ты перейдешь на позицию форварда, а я буду пасовать тебе с правого фланга».

Это было зарождение MSN», – рассказал Суарес.

Луис выступал в «Барселоне» с 2014 по 2020 год, сыграв в 304 матчах и забив 209 голов.

В 2023 календарном году Суарес провел 53 матча на клубном уровне, отметившись 26 забитыми мячами и 17 голевыми передачами. Ранее уругвайца признали лучшим игроком сезона в чемпионате Бразилии.

Недавно у 36-летнего футболиста закончился трудовой договор с бразильским «Гремио». По слухам, в ближайшее время он подпишет контракт с «Интер Майами», где выступает Месси.

