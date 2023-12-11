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  4. СУАРЕС – о переходе в Интер Майами: «Там играет мой замечательный друг»
Major League Soccer
11 декабря 2023, 16:11 |
427
1

СУАРЕС – о переходе в Интер Майами: «Там играет мой замечательный друг»

Форвард не исключил свой переезд в США

11 декабря 2023, 16:11 |
427
1
СУАРЕС – о переходе в Интер Майами: «Там играет мой замечательный друг»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Уругвайский форвард Луис Суарес по-прежнему держит интригу, где он продолжит свою карьеру. Несмотря на то, что известный инсайдер Николо Скира практически утверждает о переходе Суареса в «Интер Майами», сам футболист пока не подтвердил данную информацию.

«О моем будущем уже многое было сказано, было названо много команд, и нам придется с этим жить. Я поговорю со своим агентом, чтобы узнать, каковы возможности. Я не хотел в это вникать, пока чемпионат Бразилии не завершится.

Вариант с «Интер Майами» возможен. Там выступает лучший игрок в мире и мой замечательный друг – Лионель Месси, с которым мы всегда обсуждаем будущее. Но мне еще нужно отдохнуть, чтобы принять окончательное решение», – цитирует Суареса Goal.

Отметим, что контракт уругвайца с «Гремио» завершается 31 декабря 2023 года. За прошедший сезон он провел за бразильский клуб 53 матча во всех турнирах, забив 26 мячей и отдав 17 ассистов.

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Источник: Луис Суарес вскоре подпишет контракт с Интер Майами
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Луис Суарес Интер Майами Гремио
Источник Goal.com
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Viktor Shuper
Суарес досі на дуже крутому рівні, в його віці він феєрить у Греміо, статистика не бреше
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