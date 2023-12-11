СУАРЕС – о переходе в Интер Майами: «Там играет мой замечательный друг»

Уругвайский форвард Луис Суарес по-прежнему держит интригу, где он продолжит свою карьеру. Несмотря на то, что известный инсайдер Николо Скира практически утверждает о переходе Суареса в «Интер Майами», сам футболист пока не подтвердил данную информацию.

«О моем будущем уже многое было сказано, было названо много команд, и нам придется с этим жить. Я поговорю со своим агентом, чтобы узнать, каковы возможности. Я не хотел в это вникать, пока чемпионат Бразилии не завершится.

Вариант с «Интер Майами» возможен. Там выступает лучший игрок в мире и мой замечательный друг – Лионель Месси, с которым мы всегда обсуждаем будущее. Но мне еще нужно отдохнуть, чтобы принять окончательное решение», – цитирует Суареса Goal.

Отметим, что контракт уругвайца с «Гремио» завершается 31 декабря 2023 года. За прошедший сезон он провел за бразильский клуб 53 матча во всех турнирах, забив 26 мячей и отдав 17 ассистов.