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Major League Soccer
08 декабря 2023, 18:01 |
366
0

Источник: Луис Суарес вскоре подпишет контракт с Интер Майами

Уругвайский нападающий будет играть вместе с Лионелем Месси

08 декабря 2023, 18:01 |
366
0
Источник: Луис Суарес вскоре подпишет контракт с Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Уругвайский нападающий Луис Суарес вскоре подпишет контракт с американским «Интер Майами», сообщает инсайдер Николо Скира.

Соглашение будет рассчитано до конца декабря 2024 года. Переход состоится на правах свободного агента, ведь недавно у 36-летнего футболиста закончился трудовой договор с бразильским «Гремио».

В 2023 календарном году Луис Суарес провел 53 матча на клубном уровне, отметившись 26 забитыми мячами и 17 голевыми передачами. Ранее уругвайца признали лучшим игроком сезона в чемпионате Бразилии.

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Луис Суарес Интер Майами трансферы свободный агент Major League Soccer (MLS)
Источник Николо Скира
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