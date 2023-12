Источник: Луис Суарес вскоре подпишет контракт с Интер Майами

Уругвайский нападающий Луис Суарес вскоре подпишет контракт с американским «Интер Майами», сообщает инсайдер Николо Скира.

Соглашение будет рассчитано до конца декабря 2024 года. Переход состоится на правах свободного агента, ведь недавно у 36-летнего футболиста закончился трудовой договор с бразильским «Гремио».

В 2023 календарном году Луис Суарес провел 53 матча на клубном уровне, отметившись 26 забитыми мячами и 17 голевыми передачами. Ранее уругвайца признали лучшим игроком сезона в чемпионате Бразилии.

Luis #Suarez will sign for #InterMiamiCF a contract until December 2024. El Pistolero is ready to play with his friend and former teammate at Barça Leo #Messi again. #transfers #MLS https://t.co/MlnO69ZRsH