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17 декабря 2024, 20:32 | Обновлено 17 декабря 2024, 21:20
1205
0

Кто попал в 11 лучших? Названа символическая сборная за 2024 год от ФИФА

В столице Катара прошла церемония вручения наград

17 декабря 2024, 20:32 | Обновлено 17 декабря 2024, 21:20
1205
0
Кто попал в 11 лучших? Названа символическая сборная за 2024 год от ФИФА
ФИФА

Вечером 17 декабря в города Доха, столице Катара, прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2024.

Названа символическая сборная за 2024 год по версии ФИФА.

В список включены 11 лучших игроков года на своих позициях-амплуа.

Символическая сборная 2024 года по версии ФИФА:

Вратарь:

  • Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)

Защитники:

  • Дани Карвахаль (Испания, Реал Мадрид)
  • Антонио Рюдигер (Германия, Реал Мадрид)
  • Рубен Диаш (Португалия, Манчестер Сити)
  • Вильям Салиба (Франция, Арсенал)

Полузащитники:

  • Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид)
  • Родри (Испания, Манчестер Сити)
  • Тони Кроос (Германия, Реал Мадрид)

Нападающие:

  • Ламин Ямал (Испания, Барселона)
  • Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити)
  • Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид)

ФОТО. Названа символическая сборная за 2024 год от ФИФА

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символическая сборная награды ФИФА Эмилиано Мартинес Астон Вилла Дани Карвахаль Реал Мадрид Антонио Рюдигер Рубен Диаш Манчестер Сити Вильям Салиба Арсенал Лондон Джуд Беллингем Родри Тони Кроос Ламин Ямал Барселона Эрлинг Холанд Винисиус Жуниор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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