ВИДЕО. Марез забил пенальти, Аль-Ахли отгрузил соперникам 4 мяча

Вечером 14 декабря состоялись три матча 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Ахли отгрузил соперникам из Аль-Фейха 4 мяча (4:0), алжирский форвард Рияд Марез забил пенальти,

Лидеры чемпионата: Аль-Хиляль (44), Аль-Наср (37), Аль-Ахли (34), Аль-Таавун (31), Аль-Иттихад (28).

Чемпионат Саудовской Аравии

17-й тур, 14 декабря

Аль-Фейха – Аль-Ахли – 0:4

Голы: Аль-Бурайкан, 11, 30, Маджраши, 17, Марез, 43 (пен)

Абха – Аль-Хазем – 1:1

Голы: Крыховяк, 79 – Селемани, 64

Аль-Ахдуд – Аль-Таи – 1:0

Гол: Танасе, 56.

Турнирная таблица

ВИДЕО. Гол Рияда Мареза за Аль-Ахли

Victoire 4-0 de Al Ahli + but le Mahrez le seul jour où je me dit que j’allais dormir un peu 😭😭😭



Je vous met ici le but de Mahrez sur penalty, son 200e en carrière !!



pic.twitter.com/x4JdI7X3Zw