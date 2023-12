Шесть мячей в сетке. Барселона устроила разгром в женской ЛЧ

13 декабря состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов среди женских команд.

Испанская Барселона на выезде разгромила шведский Русенгорд (6:0).

Португальская Бенфика неожиданно переиграла Айнтрахт из Франкфурта (1:0).

Три очка взял французский Лион в домашнем матче против норвежского Бранна (3:1).

14 декабря, во следующий игровой день, пройдут еще 4 поединка 3-го тура.

Лиги чемпионов среди женщин

3-й тур, 13 декабря

Турнирные таблицы

⏰ RESULTS ⏰ The hosts take the three points in the late games 👊 #UWCL pic.twitter.com/3ByEIaR6Mu

📰 Barcelona and Lyon picked up their third wins while Benfica got a crucial 1-0 victory against Eintracht Frankfurt.



Wednesday's round-up: ⤵️#UWCL