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  4. Что будет с Довбиком? Рома определилась с кандидатами на позицию форварда
Италия
29 марта 2025, 08:22 |
847
0

Что будет с Довбиком? Рома определилась с кандидатами на позицию форварда

Итальянский клуб намерен выйти летом на трансферный рынок

29 марта 2025, 08:22 |
847
0
Что будет с Довбиком? Рома определилась с кандидатами на позицию форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Крстович

Руководство итальянской «Ромы» планирует осуществить трансфер форварда после окончания текущего сезона и уже определилось с тремя кандидатами.

Сообщается, что в римском клубе намерены найти второго нападающего в пару к украинцу Артему Довбику, так как тренерский штаб не уверен в стабильности Эльдора Шомуродова. Футболист из Узбекистана может покинуть Рим летом 2025 года.

«Рома» определилась с тройкой потенциальных кандидатов на позицию форварда: Лоренцо Лукка (Удинезе), Бето (Эвертон) и Никола Крстович (Лечче).

В Риме не собираются спешить с окончательным решением и планируют тщательно подобрать подходящего футболиста. Фаворитом на переход в «Рому» считается черногорский футболист Крстович, который в 29 матчах текущего сезона забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Рома Рим Артем Довбик Эльдор Шомуродов Лоренцо Лукка Никола Крстович Бету (Норберту Берсике Гомеш Бетункал) трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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