Что будет с Довбиком? Рома определилась с кандидатами на позицию форварда

Руководство итальянской «Ромы» планирует осуществить трансфер форварда после окончания текущего сезона и уже определилось с тремя кандидатами.

Сообщается, что в римском клубе намерены найти второго нападающего в пару к украинцу Артему Довбику, так как тренерский штаб не уверен в стабильности Эльдора Шомуродова. Футболист из Узбекистана может покинуть Рим летом 2025 года.

«Рома» определилась с тройкой потенциальных кандидатов на позицию форварда: Лоренцо Лукка (Удинезе), Бето (Эвертон) и Никола Крстович (Лечче).

В Риме не собираются спешить с окончательным решением и планируют тщательно подобрать подходящего футболиста. Фаворитом на переход в «Рому» считается черногорский футболист Крстович, который в 29 матчах текущего сезона забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.