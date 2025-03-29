В Азербайджане оценили силу сборной Украины накануне отбора к ЧМ-2026

Бывший защитник сборной Азербайджана Дени Гайсумов оценил шансы национальной команды в отборе к чемпионату мира 2026 года, где в группе D также сыграют Украина, Франция и Исландия.

«Я прочитал почти все интервью наших игроков и специалистов после игры с Гаити (0:3). И хочу добавить немного конкретики. Считаю, что при подготовке к матчам не ведется полноценная работа над тактикой – все ограничивается словами.

На самом деле нужен метод повторения на каждой тренировке, чтобы игроки четко знали и понимали, как действовать, как перестраиваться, как реагировать на ту или иную игровую ситуацию. Это должно быть отработано до автоматизма и закреплено в их сознании.

Шансы в отборе к ЧМ точно неплохие у сборной Азербайджана. Исландия сейчас не в лучшей форме и ситуации, меняется поколение, наигрываются молодые футболисты. А у наших парней опыта больше по сравнению с ними. С украинской сборной тоже можно играть на равных. Главное – целенаправленно готовиться к каждому матчу», – считает Гайсумов.

Матчи отборочного турнира состояться осенью 2025 года. В финальную часть мундиаля попадет победитель группы, а команда, которая займет второе место, отправится в плей-офф.