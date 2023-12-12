Будет ли там Шахтер? Стали известны даты проведения матчей 1/8 финала ЛЧ

Официальный сайт УЕФА сообщил, что жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов 2023/24 состоится 18 декабря 2023 года.

Перед последним 6-м туром группового этапа уже известны 12 из 16 участников 1/8 финала:

Арсенал

Атлетико Мадрид

Барселона ﻿

Бавария

Боруссия Дортмунд

Интер

Лацио

РБ Лейпциг

Манчестер Сити

ПСВ

Реал Мадрид

Реал Сосьедад

Победители групп попадут в корзину сеяных, а занявшие вторые места – в корзину несеяных. Таким образом, клубы не могут встретиться с соперниками, с которыми они играли на групповом этапе.

Ни одна команда не может встретиться с другой командой той же национальной ассоциации в 1/8 финала турнира.

Матчи 1/8 финала будут проводится в течение четырех недель:

Первые матчи: 13/14 и 20.21 февраля 2024 года ﻿

13/14 и 20.21 февраля 2024 года ﻿ Ответные матчи: 5/6 и 12/13 марта 2024 года

Донецкий «Шахтер» сохраняет шансы на выход в плей-офф из группы H. В последнем 6-м туре квартета «горняки» разыграют путевку в матче против «Порту». Встреча португальского и украинского коллектива состоится 13 декабря в 22:00 по Киеву на стадионе «Драгау» в Порту.

Таблица группы Лиги чемпионов 2023/24 в группе H