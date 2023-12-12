Будет ли там Шахтер? Стали известны даты проведения матчей 1/8 финала ЛЧ
Донецкий клуб сохраняет шансы пробиться в плей-офф турнира из группы H
Официальный сайт УЕФА сообщил, что жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов 2023/24 состоится 18 декабря 2023 года.
Перед последним 6-м туром группового этапа уже известны 12 из 16 участников 1/8 финала:
- Арсенал
- Атлетико Мадрид
- Барселона
- Бавария
- Боруссия Дортмунд
- Интер
- Лацио
- РБ Лейпциг
- Манчестер Сити
- ПСВ
- Реал Мадрид
- Реал Сосьедад
Победители групп попадут в корзину сеяных, а занявшие вторые места – в корзину несеяных. Таким образом, клубы не могут встретиться с соперниками, с которыми они играли на групповом этапе.
Ни одна команда не может встретиться с другой командой той же национальной ассоциации в 1/8 финала турнира.
Матчи 1/8 финала будут проводится в течение четырех недель:
- Первые матчи: 13/14 и 20.21 февраля 2024 года
- Ответные матчи: 5/6 и 12/13 марта 2024 года
Донецкий «Шахтер» сохраняет шансы на выход в плей-офф из группы H. В последнем 6-м туре квартета «горняки» разыграют путевку в матче против «Порту». Встреча португальского и украинского коллектива состоится 13 декабря в 22:00 по Киеву на стадионе «Драгау» в Порту.
Таблица группы Лиги чемпионов 2023/24 в группе H
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