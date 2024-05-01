Черноморец – Шахтер. Стали известны стартовые составы
Перенесенный матч 12-го тура УПЛ начнется в 13:00
Сегодня, 1 мая, «Черноморец» на стадионе «Левый берег» в перенесенном матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги примет донецкий «Шахтер». Начало матча – в 13:00. Пока команды занимают 10-е и 1-е места в турнирной таблице соответственно.
Стали известны стартовые составы команд Романа Григорчука и Марино Пушича на матч:
«Черноморец»: Варакута, Путря, Салюк, Ермаков, Брагару, Васильев, Шпорн, Бойчук, Авагимян, Бадибанга, Штогрин.
«Шахтер»: Резник, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Марлон, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч завершился боевой ничьей – 2:2
Команда Христича оформила в ворота соперника 9 шайб