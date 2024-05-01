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Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 11:49 | Обновлено 01 мая 2024, 11:50
557
0

Черноморец – Шахтер. Стали известны стартовые составы

Перенесенный матч 12-го тура УПЛ начнется в 13:00

01 мая 2024, 11:49 | Обновлено 01 мая 2024, 11:50
557
0
Черноморец – Шахтер. Стали известны стартовые составы
Стадион Левый Берег

Сегодня, 1 мая, «Черноморец» на стадионе «Левый берег» в перенесенном матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги примет донецкий «Шахтер». Начало матча – в 13:00. Пока команды занимают 10-е и 1-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Романа Григорчука и Марино Пушича на матч:

«Черноморец»: Варакута, Путря, Салюк, Ермаков, Брагару, Васильев, Шпорн, Бойчук, Авагимян, Бадибанга, Штогрин.

«Шахтер»: Резник, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Марлон, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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