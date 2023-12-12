13 ноября «Шахтер» в шестом туре Лиги чемпионов сыграет решающий матч группового этапа с португальским «Порту». Матч состоится в Порту на стадионе «Драгау».

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Начало матча запланировано – в 22:00 по киевскому времени. Арбитр матча – румын Иштван Ковач.

После пяти матчей группового этапа донецкий «Шахтер» занимает третье место в группе Н с девятью очками, а «Порту» идет вторым с таким же количеством баллов, опережая «горняков» по дополнительным показателям. Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна только победа.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Шахтер – Антверпен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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