Порту – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 декабря в 22:00 матч группового этапа Лиги чемпионов
13 ноября «Шахтер» в шестом туре Лиги чемпионов сыграет решающий матч группового этапа с португальским «Порту». Матч состоится в Порту на стадионе «Драгау».
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Начало матча запланировано – в 22:00 по киевскому времени. Арбитр матча – румын Иштван Ковач.
После пяти матчей группового этапа донецкий «Шахтер» занимает третье место в группе Н с девятью очками, а «Порту» идет вторым с таким же количеством баллов, опережая «горняков» по дополнительным показателям. Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна только победа.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
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Турнирная таблица
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