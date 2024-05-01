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  4. Эмре ДЖАН: «Очевидно, кто фаворит, а кто андердог»
Лига чемпионов
01 мая 2024, 11:10 |
752
0

Эмре ДЖАН: «Очевидно, кто фаворит, а кто андердог»

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ»

01 мая 2024, 11:10 |
752
0
Эмре ДЖАН: «Очевидно, кто фаворит, а кто андердог»
УЕФА. Эмре Джан

Немецкий полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов 2023/24 против французского «Пари Сен-Жермен»:

«Четвертьфинал против «Атлетико» был историческим и очень эмоциональным для нас. Теперь нас ждет «ПСЖ». Килиан Мбаппе – один из лучших в мире, и мы, очевидно, готовимся. В идеале мы должны играть против него вдвоем и вместе защищаться против него, а также против других игроков «ПСЖ».

Если вы хотите выбрать фаворита и аутсайдера, то в нашей паре очевидно, кто является фаворитом, а кто андердогом. Но есть только две игры, и все возможно. Возможно, у нас меньше опыта как у команды, но мы более голодны к победам. Мы должны использовать это в свою пользу. Мы готовы!»

Матч «Боруссия» Дортмунд – «ПСЖ» состоится 1 мая в 22:00 по киевскому времени.

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Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов Боруссия Д - ПСЖ Эмре Джан
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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