Эмре ДЖАН: «Очевидно, кто фаворит, а кто андердог»

Немецкий полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов 2023/24 против французского «Пари Сен-Жермен»:

«Четвертьфинал против «Атлетико» был историческим и очень эмоциональным для нас. Теперь нас ждет «ПСЖ». Килиан Мбаппе – один из лучших в мире, и мы, очевидно, готовимся. В идеале мы должны играть против него вдвоем и вместе защищаться против него, а также против других игроков «ПСЖ».

Если вы хотите выбрать фаворита и аутсайдера, то в нашей паре очевидно, кто является фаворитом, а кто андердогом. Но есть только две игры, и все возможно. Возможно, у нас меньше опыта как у команды, но мы более голодны к победам. Мы должны использовать это в свою пользу. Мы готовы!»

Матч «Боруссия» Дортмунд – «ПСЖ» состоится 1 мая в 22:00 по киевскому времени.