Андрей БАЦУЛА: «Перед финалом Кубка Ворскли срочно нужно выиграть в УПЛ»

В 26 туре чемпионата УПЛ футболисты «Ворсклы» в гостях уступили «Полесью» – 0:1.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua игрок полтавчан Андрей Бацула рассказал, что помешало его команде покинуть Житомир не с пустым багажом:

– Это уже третье подряд поражение «Ворсклы» и, на мой взгляд, во всех трех последних матчах мы заслуживали лучшей участи. К сожалению, Фортуна явно улыбалась соперникам. Создается впечатление, что весь лимит везения в весенней части сезона «Ворскла» уже исчерпала. Ведь наши недавние победные матчи с «Черноморцем» и «Вересом», скорее, были ничейными. Вот такие реалии.

– А в поединке в Житомире, по твоему мнению, кто больше на играл на победу?

– Считаю, что мы хорошо изучили соперника, не прогадали, взяв на вооружение схему 5-4-1. «Ворскла» контролировала ход событий на поле и мы наиграли на забитый мяч, но Иван Нестеренко промахнулся с выгодной позиции. И это же надо, чтобы под занавес именно он потерял мяч в своей штрафной площадке, что позволило хозяевам вырвать победу.

– Нестеренко, видимо, сильно переживал после финального свистка?

– С каждым такое могло случиться. Иван хотел выбить мяч, но умело сыграл в отборе игрок «Полесья». Надо детально проанализировать этот игровой эпизод, чтобы не наступать на те же грабли.

– Помнится, в прошлом сезоне выступления «Ворсклы» также напоминали катание на качелях, но на финишной прямой полтавчане выдали серию из пяти побед подряд.

– Было бы очень хорошо, если бы удалось повторить такой спурт, ведь у нас впереди также еще пять поединков: четыре – в чемпионате УПЛ и финал Кубка Украины с «Шахтером». Важно подойти к противостоянию с «горняками» психологически устойчивыми. Для этого надо обязательно взять верх в ближайших поединках – с «Металлистом 1925» и «Минаем». Особенно принципиальным обещает быть противостояние с харьковчанами, которых возглавляет бывший рулевой «Ворсклы» Виктор Скрипник.

– Раз уж зашла речь о кубковом финале, то как ты оцениваешь шансы «Ворсклы» в битве с «Шахтером»?

– Поскольку все решится в одном матче, то я не считаю «Ворсклу» обреченной. Если у нас не будет кадровых потерь, при максимальной мотивации, при поддержке 12 игрока, то у «Ворсклы» будет шанс завоевать главный приз. Тем более, что мы голодны к большим победам.

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