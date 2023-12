«Для чего Челси держит Мудрика?» Британский ведущий раскритиковал Михаила

Британский телеведущий Джефф Стерлинг подверг критике 22-летнего вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

«Одна из вещей, которую я просто не могу понять… очевидно, Почеттино решает кто должен играть, но я не понимаю, почему «Челси» сейчас держатся за Мудрика? Я знаю, что он стоил 88 миллионов фунтов стерлингов, но что с того? Два гола в 29 играх чемпионата, я не понимаю этого», – заявил Стерлинг.

Челси в АПЛ занимает 12-е место, выиграв 5 матчей при 7 поражениях и 4 ничейных результатах.

