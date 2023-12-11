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  4. «Для чего Челси держит Мудрика?» Британский ведущий раскритиковал Михаила
Англия
11 декабря 2023, 13:58 |
2093
15

«Для чего Челси держит Мудрика?» Британский ведущий раскритиковал Михаила

У украинца два результативных удара за 29 матчей АПЛ

11 декабря 2023, 13:58 |
2093
15
«Для чего Челси держит Мудрика?» Британский ведущий раскритиковал Михаила
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Британский телеведущий Джефф Стерлинг подверг критике 22-летнего вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

«Одна из вещей, которую я просто не могу понять… очевидно, Почеттино решает кто должен играть, но я не понимаю, почему «Челси» сейчас держатся за Мудрика? Я знаю, что он стоил 88 миллионов фунтов стерлингов, но что с того? Два гола в 29 играх чемпионата, я не понимаю этого», – заявил Стерлинг.

Челси в АПЛ занимает 12-е место, выиграв 5 матчей при 7 поражениях и 4 ничейных результатах.

Ранее бывший игрок «Челси» предположил, когда лондонцам придется продать Мудрика.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Источник Twitter
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Комментарии 15
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FunnyCat_____
ну там не только Мудрик, там все нападение у Челси смешное
 ну а за Мудрыка держаться, в надежде что он выдаст вменяемый отрезок и его можно будет продать+- выгодго, ведь сейчас за него и 30 ку не факт что дадут 
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+4
Bond
ну з такими розкладами там 90% складу потрібно продати... Чим інші краще? Одні піжони, кожен намагається себе показати... Вони грають не як одна команда, ось головна проблема, і дуже мало креативу в центрі поля...
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+4
DK1961
Он ложный вингер. Не знает, что с мячом делать и куда пасовать. Только бегает (без толку) - наверное потому его в Челси и держат. пугало ведь тоже в поле ставят чтобы ворон отпугивать...
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+3
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contr
Он хорошо делает blow job ☝️
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+1
Gargantua
тренер дает кредит доверия и ждет, что он обретет уверенность и заиграет.
но пока похоже, чт о с каждым матчем он теряет и уверенность, и даже мотивацию
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+1
anacreon
З Мудрика не буде толку в АПЛ. Вона надто швидка для нього. Він просто не встигає думати так швидко, як треба робити в Англії. Він хоче отримати м'яч, подумати, повозитися.  А в АПЛ цього не дають. Ще до того, як м'яч дійшов - ти маєш думати, куди його віддаси.Цілий рік дали на адаптацію. Краще не буде. Контракт довгий. Треба Челсі віддавати його в оренду. Краще в повільну Італію.  Он кудись в Мілан. Де ти отримаєш м'яч і можеш бігати з ним, де тобі не відривають ноги захисники одразу.Треба брати приклад з Жоао Фелікса. Не виходило в Атлетико? Пішов в оренду в Челсі. Потім пішов у Барселону.
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0
Standard
Там вся команда в глухому куті, а йому саме Мудрик свербить.
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-1
Gostb
На фоні інших гравців Челсі Мудрик виглядає навіть краще. Задовбали його цькувати після кожного зливного матчу челсі тікі через те,що заплатили забагато. 
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-1
Иван Качура
Вся команда давно кульгає, а винен Мудрик 😏 
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-3
potemkin78
отдайте его в аренду в Жирону
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-5
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