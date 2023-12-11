«Для чего Челси держит Мудрика?» Британский ведущий раскритиковал Михаила
У украинца два результативных удара за 29 матчей АПЛ
Британский телеведущий Джефф Стерлинг подверг критике 22-летнего вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.
«Одна из вещей, которую я просто не могу понять… очевидно, Почеттино решает кто должен играть, но я не понимаю, почему «Челси» сейчас держатся за Мудрика? Я знаю, что он стоил 88 миллионов фунтов стерлингов, но что с того? Два гола в 29 играх чемпионата, я не понимаю этого», – заявил Стерлинг.
Челси в АПЛ занимает 12-е место, выиграв 5 матчей при 7 поражениях и 4 ничейных результатах.
Ранее бывший игрок «Челси» предположил, когда лондонцам придется продать Мудрика.
Jeff Sterling: “One of the things I was scratching my head about and it’s really unfair to point the finger at one man, obviously Pochettino calls the shots, but I don’t get why they’re sticking with Mudryk at the moment? I know he cost £88m but what is it, two goals in 29 league… pic.twitter.com/gu6vr3fDcG— Vince™ (@Blue_Footy) December 11, 2023
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ну а за Мудрыка держаться, в надежде что он выдаст вменяемый отрезок и его можно будет продать+- выгодго, ведь сейчас за него и 30 ку не факт что дадут
но пока похоже, чт о с каждым матчем он теряет и уверенность, и даже мотивацию