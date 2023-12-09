Экс-игрок Челси предположил, когда лондонцам придется продать Мудрика

Бывший полузащитник «Челси» Пэт Невин, выступавший за «синих» в 80-е годы минувшего века, рассказал, каким образом лондонский клуб может попытаться заполучить в свои ряды форварда мирового уровня, связав эту историю с возможной необходимостью продать украинца Михаила Мудрика, на которого будет спрос на трансферном рынке.

«Нападающие всегда стоят больших денег, а «Челси» уже потратил целое состояние на игроков, которые, вероятно, того не стоили. Им придется потратить еще больше, чтобы получить нападающего высочайшего уровня. Еще несколько лет назад я думал, что Виктор Осимхен – такой человек, и я до сих пор так думаю. Считаю, что именно его будет пробовать купить «Челси».

«Челси» уже получал хорошие деньги за Мэйсона Маунта, Матео Ковачича и других, и они могут сделать это снова. Это просто бизнес. Возможно, не для болельщиков, но определенно для владельцев».

«Многие команды были бы заинтересованы в Мудрике! Я не говорю, что «Челси» следует избавиться от него, но «Челси» придется кого-то продать, если они хотят получить такого хорошего нападающего, как Осимхен».

«Мне не нравился уход Мэйсона Маунта, и я уверен, что клубу тоже, но эта продажа имела финансовый смысл. Я уверен, что аналогичные расчеты будут продолжаться», - сказал Невин.

22-летний Мудрик в нынешнем сезоне провел 14 матчей за «Челси», в которых отличился 2 голами и 2 ассистами.