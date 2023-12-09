Учитесь, пенсионеры. Борнмут с Забарным уничтожил Ман Юнайтед на выезде
Егор Ярмолюк вышел на 2-й тайм в поединке «Шеффилд Юнайтед» – «Брентфорд»
9 декабря состоялись матчи 16-го тура АПЛ.
«Борнмут» на выезде разгромил «Манчестер Юнайтед», который еще недавно полностью контролировал ход игры против «Челси».
«Вишни» отгрузили «красным дьяволам» 3 гола, а украинский защитник гостей Илья Забарный отыграл весь поединок.
Голами за «Борнмут» отметились Доминик Соланке (5), Филип Биллинг (68) и Маркос Сенеси (73).
«Брентфорд» в гостях минимально уступил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 0:1. Украинец Егор Ярмолюк начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на старте второго тайма в составе «пчел».
Матчи «Брайтон» – «Бернли» и «Вулверхэмптон» – «Ноттингем Форест» завершились с одинаковым счетом – 1:1.
АПЛ. 16-й тур. 9 декабря
Брайтон – Бернли – 1:1
Голы: Адингра, 77 – Одоберт, 56
Вулверхэмптон – Ноттингем Форест – 1:1
Голы: Матеус Кунья, 32 – Тоффоло, 14
Манчестер Юнайтед – Борнмут – 0:3
Голы: Соланке, 5, Биллинг, 68, Сенеси, 73
Шеффилд Юнайтед – Брентфорд – 1:0
Голы: Макэйти, 45+1
FT: We have to settle for a point. 🤝— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) December 9, 2023
[1-1] 📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/9lgzKt4hf8
The points are shared.— Wolves (@Wolves) December 9, 2023
🐺⏱️ pic.twitter.com/YDUvg9Ndvk
What a special day ❤️ pic.twitter.com/kodgIVHU1M— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) December 9, 2023
COME ON YOU BLADES! ⚔️👏 pic.twitter.com/KMuCM4zb4s— Sheffield United (@SheffieldUnited) December 9, 2023
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Забарный молодец, играл очень уверенно. Вообще у Борнмута хорошая командная подстраховка, видно, что с микроклиматом там все неплохо.
Нравятся Эвертон и Борнмут, вдвойне приятно, что там наши.
не забивають голи? просто гравці ще не адаптувались до тренера.
через 2-3 місяці адаптуються і попруть...
= =