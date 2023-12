Учитесь, пенсионеры. Борнмут с Забарным уничтожил Ман Юнайтед на выезде

9 декабря состоялись матчи 16-го тура АПЛ.

«Борнмут» на выезде разгромил «Манчестер Юнайтед», который еще недавно полностью контролировал ход игры против «Челси».

«Вишни» отгрузили «красным дьяволам» 3 гола, а украинский защитник гостей Илья Забарный отыграл весь поединок.

Голами за «Борнмут» отметились Доминик Соланке (5), Филип Биллинг (68) и Маркос Сенеси (73).

«Брентфорд» в гостях минимально уступил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 0:1. Украинец Егор Ярмолюк начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на старте второго тайма в составе «пчел».

Матчи «Брайтон» – «Бернли» и «Вулверхэмптон» – «Ноттингем Форест» завершились с одинаковым счетом – 1:1.

АПЛ. 16-й тур. 9 декабря

Брайтон – Бернли – 1:1

Голы: Адингра, 77 – Одоберт, 56

Вулверхэмптон – Ноттингем Форест – 1:1

Голы: Матеус Кунья, 32 – Тоффоло, 14

Манчестер Юнайтед – Борнмут – 0:3

Голы: Соланке, 5, Биллинг, 68, Сенеси, 73

Шеффилд Юнайтед – Брентфорд – 1:0

Голы: Макэйти, 45+1

