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09 декабря 2023, 19:02 | Обновлено 09 декабря 2023, 19:11
1168
5

Учитесь, пенсионеры. Борнмут с Забарным уничтожил Ман Юнайтед на выезде

Егор Ярмолюк вышел на 2-й тайм в поединке «Шеффилд Юнайтед» – «Брентфорд»

09 декабря 2023, 19:02 | Обновлено 09 декабря 2023, 19:11
1168
5
Учитесь, пенсионеры. Борнмут с Забарным уничтожил Ман Юнайтед на выезде
Getty Images/Global Images Ukraine

9 декабря состоялись матчи 16-го тура АПЛ.

«Борнмут» на выезде разгромил «Манчестер Юнайтед», который еще недавно полностью контролировал ход игры против «Челси».

«Вишни» отгрузили «красным дьяволам» 3 гола, а украинский защитник гостей Илья Забарный отыграл весь поединок.

Голами за «Борнмут» отметились Доминик Соланке (5), Филип Биллинг (68) и Маркос Сенеси (73).

«Брентфорд» в гостях минимально уступил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 0:1. Украинец Егор Ярмолюк начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на старте второго тайма в составе «пчел».

Матчи «Брайтон» – «Бернли» и «Вулверхэмптон» – «Ноттингем Форест» завершились с одинаковым счетом – 1:1.

АПЛ. 16-й тур. 9 декабря

Брайтон – Бернли – 1:1
Голы: Адингра, 77 – Одоберт, 56

Вулверхэмптон – Ноттингем Форест – 1:1
Голы: Матеус Кунья, 32 – Тоффоло, 14

Манчестер Юнайтед – Борнмут – 0:3
Голы: Соланке, 5, Биллинг, 68, Сенеси, 73

Шеффилд Юнайтед – Брентфорд – 1:0
Голы: Макэйти, 45+1

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Борнмут Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Илья Забарный Егор Ярмолюк Брентфорд Шеффилд Юнайтед Брайтон Бернли Вулверхэмптон Ноттингем Форест Доминик Соланке Маркос Сенеси
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Swed
Учитесь все.   У Борнмута в пяти  последних играх 4 победы и 1 ничья.
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+6
Octopus
У МЮ явные проблемы с забиванием голов, мяч регулярно доставляется в штрафную, а забито всего лишь 18, как у команд с нижней половины таблицы.
Забарный молодец, играл очень уверенно. Вообще у Борнмута хорошая командная подстраховка, видно, что с микроклиматом там все неплохо.
Нравятся Эвертон и Борнмут, вдвойне приятно, что там наши.
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+4
roman75zpr
Надёжная игра Забарного в защите явно придаёт уверенности всей команде 
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+3
Перець
Я радий за Бормут ,показали що в  МЮ нема команди , а тренер самовдоволений поц
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+1
Burevestnik
радує, що  МЮ  близько 75% ігрового часу володів м'ячем. 
не забивають голи?  просто гравці ще не адаптувались до тренера. 
через 2-3 місяці адаптуються і попруть...                                       
= = 
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-1
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