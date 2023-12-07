Обе команды сейчас можно отнести к середнякам АПЛ, поэтому победа в этом матче была бы крайне важной для турнирной ситуации. Но гораздо больше, чем турнирная позиция, виктория была бы нужна для психологической уверенности в своих силах.

Команды выдали крутой первый тайм. мяч не задерживался в центре, после каждой атаки сразу шла ответная атака. Уже в дебюте игры «МЮ» мог забивать, но Бруну Фернандеш пробил пенальти в стиле Жоржиньо, но в худших традициях итальянца – например, как в финале Евро. Роберт Санчес реагировал по удару и спокойно отразил мяч.

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Гости ответили ударом Мудрика с близкого расстояния в ближний угол. Онана перекрывал почти весь створ, но украинец ударил мимо него. Вышло в левую штангу, от которой мяч покинул поле.

Все-таки хозяева открыли счет. Скотт Мактоминей вторым ударом в атаке отправил мяч в правый нижний угол ворот лондонцев. Скорее, преимущество «Манчестера» должно было им принести второй гол, но получилось так, что сравняли гости. Непосредственное участие в голе принял Мудрик, отдавший пас в штрафную на Палмера, а тот сместился влево и бильярдно положил под правую штангу.

Во втором тайме на поле было немного спокойнее. Таких разрывов, как в первом, уже на поле не было, но лондонцы пропустили второй гол. Скотт Мактоминей откликнулся на подачу Гарначо и переиграл Санчеса.

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Мудрик не доиграл матч до конца, поскольку вместо него на поле вышел Броя. Больше команды не забивали.

2:1 – пожалуй, все же заслуженная победа «Юнайтед». Тен Хаг может немного выдохнуть, первый барьер в непростом отрезке его команда преодолела.

Английская Премьер-лига. 15 тур

«Манчестер Юнайтед» – «Челси» – 2:1.

Мактоминей, 19, 70 - Палмер, 45.

Шоу, 14, Гарначо, 22, Далот, 82, Регилон, 90+4.

На 9 минуте Бруну Фернандеш (МЮ) не забил пенальти ( вратарь).

«Манчестер Юнайтед»: Онана - Далот, Магуайр, Линделеф (Регилон, 46), Шоу - Амрабат, Мактоминей - Антони, Бруну Фернандеш, Гарначо (Эванс, 90+2) - Хойлунд (Решфорд, 84).

«Челси»: Санчес - Кукурелья (Джеймс, 46), Дисаси, Тиаго Силва, Колвилл - Кайседо, Фернандес - Стерлінг, Палмер, Мудрик (Броя, 77) - Джексон.

Арбитр: Крис Кавана.

Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия).

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА