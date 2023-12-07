Манчестер Юнайтед – Челси – 2:1. Ассист Мудрика. Видео голов и обзор матча
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В центральном матче 15-го тура АПЛ Мачестер Юнайтед дома одержал победу над Челси со счетом 2:1.
Хавбек Скотт Мактоминей забил два гола для МЮ. У гостей отличился Коул Палмер с передачи Михаила Мудрика.
Украинец Михаил Мудрик провел на поле 77 минут и отличился ассистом.
МЮ имеет 27 очков и входит в топ-6. У Челси осталось 19 очков (10-е место).
АПЛ. 15-й тур, 6 декабря
Манчестер Юнайтед – Челси – 2:1
Голы: Скотт Мактоминей, 19, 69 – Коул Палмер, 45
Незабитый пенальти: Бруно Фернандеш, 8
Видеообзор матча
События матча
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