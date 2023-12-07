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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
06.12.2023 22:15 – FT 2 : 1
Челси
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Англия
07 декабря 2023, 00:48 | Обновлено 07 декабря 2023, 00:57
261
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Манчестер Юнайтед – Челси – 2:1. Ассист Мудрика. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Английской Премьер-лиги

07 декабря 2023, 00:48 | Обновлено 07 декабря 2023, 00:57
261
1
Манчестер Юнайтед – Челси – 2:1. Ассист Мудрика. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В центральном матче 15-го тура АПЛ Мачестер Юнайтед дома одержал победу над Челси со счетом 2:1.

Хавбек Скотт Мактоминей забил два гола для МЮ. У гостей отличился Коул Палмер с передачи Михаила Мудрика.

Украинец Михаил Мудрик провел на поле 77 минут и отличился ассистом.

МЮ имеет 27 очков и входит в топ-6. У Челси осталось 19 очков (10-е место).

АПЛ. 15-й тур, 6 декабря

Манчестер Юнайтед – Челси – 2:1

Голы: Скотт Мактоминей, 19, 69 – Коул Палмер, 45

Незабитый пенальти: Бруно Фернандеш, 8

Видеообзор матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Манчестер Юнайтед).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Манчестер Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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KirTheKing
Мишаня был лучшим, в сравнении с другими. отдал голевой пас и сам мог забить. большая ошибка почеттино что его поменяли на это незграбне чудовисько броя
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