В центральном матче 15-го тура АПЛ Мачестер Юнайтед дома одержал победу над Челси со счетом 2:1.

Хавбек Скотт Мактоминей забил два гола для МЮ. У гостей отличился Коул Палмер с передачи Михаила Мудрика.

Украинец Михаил Мудрик провел на поле 77 минут и отличился ассистом.

МЮ имеет 27 очков и входит в топ-6. У Челси осталось 19 очков (10-е место).

АПЛ. 15-й тур, 6 декабря

Манчестер Юнайтед – Челси – 2:1

Голы: Скотт Мактоминей, 19, 69 – Коул Палмер, 45

Незабитый пенальти: Бруно Фернандеш, 8

Видеообзор матча