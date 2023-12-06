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06.12.2023 22:15 - : -
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06 декабря 2023, 03:45 |
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Манчестер Юнайтед – Челси. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 15 тура Английской Премьер-лиги

06 декабря 2023, 03:45 |
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Манчестер Юнайтед – Челси. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В среду, 6 декабря, пройдет поединок 15 тура Английской премьер-лиги, в котором будут играть «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Игра пройдет в Манчестере (Англия) на поле стадиона «Олд Траффорд», начало - в 22:15 по Киеву.

Главная проблема «Красных дьяволов» – отсутствие стабильности. Последняя неделя была тяжелой: ничья с «Галатасараем» (3:3) и поражение от «Ньюкасла» (0:1).

Следующие три матча будут на домашнем поле: «Челси» и «Борнмут» в чемпионате, а затем «Бавария» в Лиге чемпионов, и выезд на «Энфилд». С риском получить тренерскую отставку, «Манчестер Юнайтед» стоит перед тяжелыми испытаниями.

Ситуация в отношениях Маурисио Почеттино из «Челси» похожа на Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед», однако отличие заключается в продолжительности работы тренера в клубе. Впрочем, большие трансферные расходы Челси и потенциальное улучшение результатов делают ситуацию более оптимистичной, и прогресс в игре украинского нападающего Михаила Мудрика также добавляет позитиву команде.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Манчестер Юнайтед» – «Челси» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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