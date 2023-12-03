Англия03 декабря 2023, 17:31 | Обновлено 03 декабря 2023, 17:38
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Мудрик заработал пенальти, Челси забил третий гол
Украинца сбили в штрафной
03 декабря 2023, 17:31 | Обновлено 03 декабря 2023, 17:38
1644
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В матче чемпионата Англии Челси - Брайтон украинский хавбек хозяев Михаил Мудрик на 65-й минуте заработал пенальти. Игрок во время контратаки выбегал на вратаря, но его сбил Джеймс Милнер.
ВИДЕО действий Мудрика в Telegram
Игрок Брайтона получил желтую. Пенальти исполнил Энцо Фернандес, который оформил дубль и сделал счет 3:1. Мудрик вышел в основном составе команды. Лондонцы играют в меньшинстве.
В нынешнем сезоне Михаил забил два гола в 12 матчах.
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Комментарии 6
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когда Челси оказался в меньшинстве, Миша наконец почувствовал себя в своей тарелке: все в обороне а Миша бежит
Да и Поччетино не заменил его после удаления Галлахера. . Раньше менял Мудрика после удаления..Ну сегодня Мудрик сильнее Стерлинга сыграл
Показать Скрыть 1 ответ
Мишка сделал игру.
2:3 випускайте Мудрика 😫
Завтра серун скаже, що його задешево продали
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