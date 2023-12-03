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  4. Мудрик заработал пенальти, Челси забил третий гол
Англия
03 декабря 2023, 17:31 | Обновлено 03 декабря 2023, 17:38
1644
4

Мудрик заработал пенальти, Челси забил третий гол

Украинца сбили в штрафной

03 декабря 2023, 17:31 | Обновлено 03 декабря 2023, 17:38
1644
4
Мудрик заработал пенальти, Челси забил третий гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В матче чемпионата Англии Челси - Брайтон украинский хавбек хозяев Михаил Мудрик на 65-й минуте заработал пенальти. Игрок во время контратаки выбегал на вратаря, но его сбил Джеймс Милнер.

ВИДЕО действий Мудрика в Telegram

Игрок Брайтона получил желтую. Пенальти исполнил Энцо Фернандес, который оформил дубль и сделал счет 3:1. Мудрик вышел в основном составе команды. Лондонцы играют в меньшинстве.

В нынешнем сезоне Михаил забил два гола в 12 матчах.

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Челси Брайтон Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Gargantua
когда Челси оказался в меньшинстве, Миша наконец почувствовал себя в своей тарелке: все в обороне а Миша бежит
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+8
Sergey Romanchik
Да и Поччетино не заменил его после удаления Галлахера. . Раньше менял Мудрика после удаления..Ну сегодня Мудрик сильнее Стерлинга сыграл 
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
December 32
Мишка сделал игру.
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0
contr
2:3 випускайте Мудрика 😫
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0
NoMad
Завтра серун скаже, що його задешево продали 
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-1
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