Мудрик заработал пенальти, Челси забил третий гол

В матче чемпионата Англии Челси - Брайтон украинский хавбек хозяев Михаил Мудрик на 65-й минуте заработал пенальти. Игрок во время контратаки выбегал на вратаря, но его сбил Джеймс Милнер.

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Игрок Брайтона получил желтую. Пенальти исполнил Энцо Фернандес, который оформил дубль и сделал счет 3:1. Мудрик вышел в основном составе команды. Лондонцы играют в меньшинстве.

В нынешнем сезоне Михаил забил два гола в 12 матчах.