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06.12.2023 22:15 - : -
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06 декабря 2023, 00:02 | Обновлено 06 декабря 2023, 00:54
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0

Манчестер Юнайтед – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Михаил Мудрик едет зажигать на «Олд Траффорд» к обескураженному сопернику

06 декабря 2023, 00:02 | Обновлено 06 декабря 2023, 00:54
162
0
Манчестер Юнайтед – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В середу, 6 декабря, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч пятнадцатого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Стартовый свисток рефери Криса Кавана из Манчестера прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед


Нидерландский наставник Ерик тен Хаг работает второй год во главе «Манчестер Юнайтед», но перспективы развития команды для ее болельщиков все также остаются неочевидными. Седьмое место в чемпионате и последнее в группе Лиги чемпионов УЕФА перед заключительным туром. И там, и там ситуацию еще можно исправить, но оптимизма это совершенно не добавляет. Главная претензия к «Красным дьяволам» в последние годы – это отсутствие стабильности. То, что было при сэре Алексе Фергюсоне, и то, чего нет в эпоху после его ухода.

Предыдущая неделя для «Юнайтед» была тяжелой. Тут и огненная ничья в Стамбуле против «Галатасарая» (3:3), и всегда прохладный гостевой визит на север Англии к «Ньюкаслу», во время которого команду тен Хага поджидало поражение (0:1). Очередное в сезоне, хотя еще в начале ноября «сороки» и вовсе устроили разгром на «Олд Траффорд» (3:0). Поскольку коллектив Эдди Хау является главным конкурентом «Красных дьяволов» в борьбе за еврокубки, то напрашивается очевидный вывод – «Юнайтед» там, пока что, не место.

Улучшится ли ситуация в ближайшем будущем? Для этого есть ровно три матча, каждый из которых будет для команды домашним. «Челси» и «Борнмут» в чемпионате – соперники, которые идут ниже в таблице, но с этим нестабильным коллективом тен Хага еще пойди угадай, откуда придет очередной болезненный удар по репутации. А затем, на следующей неделе, будет мюнхенская «Бавария», и вот после нее уже будет выезд на «Энфилд». Кажется, велик риск, в случае неудач, получить очередную тренерскую отставку.

Челси


У аргентинского специалиста Маурисио Почеттино ситуация в отношения с лондонским «Челси», возможно, в чем-то и похожа, потому что команда точно не играет так, как от нее ожидают болельщики. Но и отличия в сравнении с историей тен Хага точно есть. Во всяком случае, наставник «синих» работает уж точно меньший период в клубе, чем нидерландец. Но все усугубляют деньги. Действительно большие деньги, уплаченные за футболистов в несколько последних трансферных окон.

Будут ли траты от «Челси» этой зимой? Тодд Боэли настолько интересный владелец, что может и не удержаться от дополнительных крупных покупок. Но все это делается ради чего? Ради десятого места в турнирной таблице АПЛ? Еще один год без еврокубков и с призрачными надеждами на хоть какой-то кубковый трофей на внутренней арене? Сложно поверить, что американский бизнесмен в конечном итоге не спросит главного тренера за результат.

Этих самых результатов у команды в последнее время не так, чтобы много позитивных, но в общем ситуация выглядит намного более оптимистично, чем в прошлом сезоне. Тогда поверить в то, что «Челси» за неделю матчей против «Тоттенхэма» (4:1) и «Манчестер Сити» (4:4) может набрать четыре очка, было просто на грани фантастики, а сейчас команда Почеттино уверенно вскрывает обороны соперников – не забивали лишь в ворота «Брентфорда» в одном из десяти последних матчей. Роль украинского нападающего Михаила Мудрика в этой команде еще было бы неплохо поднять, но и сейчас его прогресс очевиден.

История встреч


«Манчестер Юнайтед» и «Челси» встречались между собой 193 раза в рамках Премьер-лиги, Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка Англии, Чемпионшипа и Лиги чемпионов УЕФА. «Красные дьяволы» лидируют по количеству побед – 79 против 54 у соперников и еще 60 раз команды играли вничью. Разница голов – 303:230. В последний раз они встречались в мае текущего года – на «Олд Траффорд» победили хозяева (4:1). Голы за них забивали Каземиро, Антони Марсьяль, Бруну Фернандеш (пенальти) и Маркус Рашфорд, тогда как за гостей отличился Жоау Феликс.

Ориентировочные составы


«Манчестер Юнайтед»: Онана – Шоу, Линделеф, Магуайр, Далот – Майну, Мактоминей – Гарначо, Фернандеш, Антони – Хойлунд.

«Челси»: Санчес – Колвилл, Бадьяшиль, Дисаси, Джеймс – Кайседо, Фернандес – Мудрик, Палмер, Стерлинг – Джексон.

Не сыграют: Диалло, Эванс, Эриксен, Каземиро, Маласия, Мартинес, Маунт, Санчо – Галлахер, Нкунку, Фофана, Чалоба, Чуквуэмека, Чилвелл.

Под вопросом: … – Беттинелли, Гюсто, Лавия.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке голы будут забивать в обе стороны. Нашей ставкой будет позиция – Обе забьют.

6 декабря, среда

«Манчестер Юнайтед» – «Челси»
Манчестер. «Олд Траффорд». 22:15
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД – ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Крис Кавана (Манчестер, Англия)
Прогноз Sport.ua – 1:1

6 декабря, среда

«Манчестер Юнайтед» – «Челси»
Манчестер. «Олд Траффорд». 22:15
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД – ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Крис Кавана (Манчестер, Англия)
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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