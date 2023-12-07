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Манчестер Юнайтед
06.12.2023 22:15 – FT 2 : 1
Челси
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Англия
07 декабря 2023, 02:54 |
294
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: Нам нужны игроки, которые помогут и предоставят решение

Наставник «Челси» прокомментировал поражение от «Ман Юнайтед» в 15-м туре АПЛ

07 декабря 2023, 02:54 |
294
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: Нам нужны игроки, которые помогут и предоставят решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

6 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов».

После завершения поединка наставник лондонцев Маурисио Почеттино прокомментировал поражение команды:

«Манчестер Юнайтед заслужил победу. Поначалу было сложно. Они продемонстрировали огромную энергию. Мы играли в воскресенье, и на подготовку был на один день меньше. Возможно, нам было сложно начать игру так, как мы хотели. Мы создали достаточно моментов, чтобы оказаться в игре. Мы очень хорошо начали второй тайм, но потом пропустили, и это тяжело».

Нам нужно восстановить всех игроков. Это время по-настоящему конкурентной борьбы, и нам нужны игроки, которые помогут и предоставят решение для повышения нашего уровня.

Такую игру сложно оценить. У нас была хорошая победа над «Брайтоном», но теперь мы проиграли.

Мы не очень хорошо начали матч, и, возможно, этого можно ожидать, учитывая последние пару дней. Мы не смогли сравниться по энергии с «Манчестер Юнайтед». Нам не хватало энергии и возможности изменить игру. Это была проблема, и такое иногда случается. Это футбол. Полная заслуга «Манчестер Юнайтед». Они заслужили победу и были лучше нас, но мы были близки. Нам нужно сосредоточиться на следующей игре.

Нам нужно быть более внимательными в таких местах, как «Олд Траффорд». Мы пропустили второй гол, и это было сложнее. Нам нужно принимать более взвешенные решения. Я думаю, они подтолкнули нас играть на своей половине поля в первом тайме, но тогда я думаю, что мы были лучше и играли немного лучше. Тяжело со всеми эмоциями», – сказал Почеттино.

Видеообзор матча Ман Юнайтед – Челси – 2:1

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Манчестер Юнайтед).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Манчестер Юнайтед).
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ПОЧЕТТИНО не разочарован в игроках, поскольку «они отдали себя целиком»
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Источник BBC
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