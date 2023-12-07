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Англия
07 декабря 2023, 01:29 | Обновлено 07 декабря 2023, 02:11
760
0

Провалил или неплохо играл? Названа оценка Мудрика за ассист с Ман Юнайтед

«Челси» уступил «красным дьяволам» со счетом 1:2

07 декабря 2023, 01:29 | Обновлено 07 декабря 2023, 02:11
760
0
Провалил или неплохо играл? Названа оценка Мудрика за ассист с Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

6 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов».

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в стартовом составе лондонцев и отыграл 77 минут, после чего был заменен на Армандо Бройю.

На 45-й украинец отдал ассист на Коула Палмера, который под конец первого тайма сравнял счет в игре. Для Михаила это первая голевая передача в текущем сезоне.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Мудрику оценку в 6.6 баллов. Помимо ассиста, Михаил также попал в штангу.

Лучшим игроком матча стал автор дубля Скотт Мактоминей (8.2).

Оценки WhoScored за матч Манчестер Юнайтед – Челси – 2:1

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Скотт Мактоминей Михаил Мудрик лучший игрок WhoScored Челси Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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