Провалил или неплохо играл? Названа оценка Мудрика за ассист с Ман Юнайтед

6 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов».

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в стартовом составе лондонцев и отыграл 77 минут, после чего был заменен на Армандо Бройю.

На 45-й украинец отдал ассист на Коула Палмера, который под конец первого тайма сравнял счет в игре. Для Михаила это первая голевая передача в текущем сезоне.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Мудрику оценку в 6.6 баллов. Помимо ассиста, Михаил также попал в штангу.

Лучшим игроком матча стал автор дубля Скотт Мактоминей (8.2).

Оценки WhoScored за матч Манчестер Юнайтед – Челси – 2:1