Легендарный Рафаэль Надаль анонсировал завершение карьеры в 2024 году

37-летний легендарный испанский теннисист и победитель 22 турниров серии Grand Slam Рафаэль Надаль оценил свои перспективы в 2024 году:

«Конечно, я много раз думал, что это бессмысленно, что в конце концов мне много лет, есть много проблем и много часов работы не принесли результата. Но, в общем, я по-прежнему думаю о том, что сказал на прошлой пресс-конференции. Я не считаю, что заслужил завершить спортивную карьеру, сидя в зале для прессы.

Я бы хотел, чтобы все закончилось по-другому, и я боролся и продолжал надеяться, что это произойдет. Были сомнения, были мрачные моменты, очень мрачные моменты, но были и более светлые.

Меня окружали правильные люди, как и всегда на протяжении карьеры: семья, команда, друзья. Думаю, именно благодаря им я оказался там, где я сейчас. У меня появилась возможностью вернуться к соревнованиям. И то, что есть люди, которые хотят увидеть, что я снова буду играть, тоже оказало большое влияние.

Велика вероятность, что это будет мой последний год в Туре. Возможно, я отыграю только полгода, возможно, целый год, возможно, мы не сможем пройти весь путь...Такова ситуация на данный момент, и у меня правда нет ответов на эти вопросы. Я могу только сказать, что собираюсь снова соревноваться, и по-прежнему держу в голове, что, скорее всего, это будет мой последний год, и я хочу наслаждаться каждым турниром, как будто он последний.

Я не хочу объявлять об этом, потому что в конечном счете неизвестно, что может произойти, и всегда нужно говорить так, чтобы потом не оказаться в плену собственных слов. Я думаю, что так и будет, но не могу утверждать на 100%, потому что в конечном счете я много работал, чтобы вернуться к соревнованиям. И если обстоятельства и мое физическое состояние позволят мне продолжать и я буду получать удовольствие от того, что делаю, зачем мне себя ограничивать? Мне кажется, это не будет иметь смысла», – заявил Надаль в видеообращении, которое он опубликовал в своих социальных сетях.

В начале лета 2023 года Надаль перенес операцию на подвздошно-поясничной мышце левой ноги. Первоначально сообщалось, что испанцу понадобится на восстановление пять месяцев. Надаль не играл после Открытого чемпионата Австралии 2023.

Ранее Рафа сообщил, что он собирается вернуться на корт на турнире в Брисбене с 1 по 7 января.

Надаль является одним из представителей BIG-3 вместе с Роджером Федерером и Новаком Джоковичем. В сентябре 2022 года Роджер официально завершил карьеру.

