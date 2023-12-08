Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Легендарный Рафаэль Надаль анонсировал завершение карьеры в 2024 году
ATP
08 декабря 2023, 14:05 |
391
0

Легендарный Рафаэль Надаль анонсировал завершение карьеры в 2024 году

Возможно, в следующем сезоне уйдет еще один представитель BIG-3...

08 декабря 2023, 14:05 |
391
0
Легендарный Рафаэль Надаль анонсировал завершение карьеры в 2024 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

37-летний легендарный испанский теннисист и победитель 22 турниров серии Grand Slam Рафаэль Надаль оценил свои перспективы в 2024 году:

«Конечно, я много раз думал, что это бессмысленно, что в конце концов мне много лет, есть много проблем и много часов работы не принесли результата. Но, в общем, я по-прежнему думаю о том, что сказал на прошлой пресс-конференции. Я не считаю, что заслужил завершить спортивную карьеру, сидя в зале для прессы.

Я бы хотел, чтобы все закончилось по-другому, и я боролся и продолжал надеяться, что это произойдет. Были сомнения, были мрачные моменты, очень мрачные моменты, но были и более светлые.

Меня окружали правильные люди, как и всегда на протяжении карьеры: семья, команда, друзья. Думаю, именно благодаря им я оказался там, где я сейчас. У меня появилась возможностью вернуться к соревнованиям. И то, что есть люди, которые хотят увидеть, что я снова буду играть, тоже оказало большое влияние.

Велика вероятность, что это будет мой последний год в Туре. Возможно, я отыграю только полгода, возможно, целый год, возможно, мы не сможем пройти весь путь...Такова ситуация на данный момент, и у меня правда нет ответов на эти вопросы. Я могу только сказать, что собираюсь снова соревноваться, и по-прежнему держу в голове, что, скорее всего, это будет мой последний год, и я хочу наслаждаться каждым турниром, как будто он последний.

Я не хочу объявлять об этом, потому что в конечном счете неизвестно, что может произойти, и всегда нужно говорить так, чтобы потом не оказаться в плену собственных слов. Я думаю, что так и будет, но не могу утверждать на 100%, потому что в конечном счете я много работал, чтобы вернуться к соревнованиям. И если обстоятельства и мое физическое состояние позволят мне продолжать и я буду получать удовольствие от того, что делаю, зачем мне себя ограничивать? Мне кажется, это не будет иметь смысла», – заявил Надаль в видеообращении, которое он опубликовал в своих социальных сетях.

В начале лета 2023 года Надаль перенес операцию на подвздошно-поясничной мышце левой ноги. Первоначально сообщалось, что испанцу понадобится на восстановление пять месяцев. Надаль не играл после Открытого чемпионата Австралии 2023.

Ранее Рафа сообщил, что он собирается вернуться на корт на турнире в Брисбене с 1 по 7 января.

Надаль является одним из представителей BIG-3 вместе с Роджером Федерером и Новаком Джоковичем. В сентябре 2022 года Роджер официально завершил карьеру.

По теме:
Экс-форвард Динамо назвал клуб, в котором хочет завершить карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Надаль назвал турнир, на котором состоится его возвращение
Экс-защитник Челси и Атлетико объявил о завершении карьеры
завершение карьеры Рафаэль Надаль
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубок регионов УЕФА. Определены соперники Украины в промежуточном раунде
Футбол | 07 декабря 2023, 14:52 4
Кубок регионов УЕФА. Определены соперники Украины в промежуточном раунде
Кубок регионов УЕФА. Определены соперники Украины в промежуточном раунде

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Кубка регионов УЕФА 2024/2025

Зинченко вместе с Арсеналом покорилось историческое достижение в АПЛ
Футбол | 07 декабря 2023, 20:13 3
Зинченко вместе с Арсеналом покорилось историческое достижение в АПЛ
Зинченко вместе с Арсеналом покорилось историческое достижение в АПЛ

Команда демонстрирует невероятный характер в концовках игры

ФОТО. Американская теннисистка вышла замуж после знакомства вслепую
Теннис | 07.12.2023, 09:34
ФОТО. Американская теннисистка вышла замуж после знакомства вслепую
ФОТО. Американская теннисистка вышла замуж после знакомства вслепую
Снова с пропущенными. Динамо не оставило шансов на спасение Металлисту 1925
Футбол | 07.12.2023, 17:12
Снова с пропущенными. Динамо не оставило шансов на спасение Металлисту 1925
Снова с пропущенными. Динамо не оставило шансов на спасение Металлисту 1925
На войне погиб украинский боксер Ярчевский
Война | 08.12.2023, 08:49
На войне погиб украинский боксер Ярчевский
На войне погиб украинский боксер Ярчевский
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
07.12.2023, 06:30 4
Футбол
Проблемы в атаке. Сборная Украины проиграла Чехии
Проблемы в атаке. Сборная Украины проиграла Чехии
06.12.2023, 17:56 8
Другие виды
Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом
Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом
08.12.2023, 07:59 18
Футбол
Назван коэффициент на то, что Довбик станет лучшим бомбардиром Ла Лиги
Назван коэффициент на то, что Довбик станет лучшим бомбардиром Ла Лиги
06.12.2023, 14:49 2
Футбол
ВИДЕО. Шон Мерфи сделал максимальный брейк, первый в истории на Shoot Out
ВИДЕО. Шон Мерфи сделал максимальный брейк, первый в истории на Shoot Out
07.12.2023, 21:45
Снукер
Артем Милевский закодировался от алкоголизма
Артем Милевский закодировался от алкоголизма
07.12.2023, 23:00 22
Футбол
АРТЕТА – об игроке Арсенала: «Если скажете ему воевать, он будет первым»
АРТЕТА – об игроке Арсенала: «Если скажете ему воевать, он будет первым»
07.12.2023, 17:46 1
Футбол
Уайлдер рассказал, почему бойцы хевивейта перестали уважать Джошуа
Уайлдер рассказал, почему бойцы хевивейта перестали уважать Джошуа
06.12.2023, 13:17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем