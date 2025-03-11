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Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 11:43 | Обновлено 11 марта 2025, 11:48
456
0

«Удачи в новой жизни». Футболисты – о решении Бойко закончить карьеру

Бывший голкипер сборной Украины Денис Бойко официально объявил о завершении карьеры

11 марта 2025, 11:43 | Обновлено 11 марта 2025, 11:48
456
0
«Удачи в новой жизни». Футболисты – о решении Бойко закончить карьеру
ФК Полесье. Денис Бойко

Денис Бойко выступал за киевское «Динамо», «Днепр», ЦСКА Киев, «Оболонь», «Кривбасс» и «Полесье». С «Днепром» голкипер выходил в финал Лиги Европы. Также Бойко играл за испанскую «Малагу» и турецкий «Бешикташ». На счету вратаря семь поединков за национальную команду Украины.

Последним клубом Бойко стало «Полесье». Команду Бойко покинул в конце прошлого сезона и находился в статусе свободного агента. На решение голкипера закончить карьеру отреагировали бывшие и действующие футболисты.

zozulyaroman: Ох, мы и прошли с тобой много всего. Удачи тебе.

konoplyanka.official: Хорошие были времена.

piat30: Все впереди!!!


fcpolissya: Последний сезон в Полесье стал ярким этапом в нашей истории, и мы всегда будем помнить те мгновения, когда ты приносил радость и эмоции своими выступлениями.

11_benito: Удачи в новой жизни, братан, наслаждайся жизнью и всего самого наилучшего. Действительно легенда и спасибо за игру.

andriievskyi: Старый ворон.

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Денис Бойко Динамо Киев Днепр Полесье Житомир ЦСКА Киев Оболонь Киев Кривбасс Кривой Рог Малага Бешикташ
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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