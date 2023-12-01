ОФИЦИАЛЬНО. Надаль назвал турнир, на котором состоится его возвращение

Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль сообщил, что вернутся на корт на хардовом турнире ATP 250 в Брисбене.

«После года вне соревнований пришло время вернуться на корт.

Я сыграю в Брисбене в первую неделю января 2024 года. Увидимся там», – сообщил Надаль.

Отметим, что соревнования в Брисбене пройдут с 1 по 7 января, призовой форд составляет чуть больше 2 млн американских долларов.

В начале лета Надаль перенес операцию на подвздошно-поясничной мышце левой ноги. Первоначально сообщалось, что испанцу понадобится на восстановление пять месяцев.