ВИДЕО. «Сражайтесь за ваш народ!» Как Пушич мотивировал игроков Шахтера

УЕФА опубликовал видео о донецком «Шахтере» под названием «Дом вдали от дома».

В видео показано, как главный тренер «горняков» Марино Пушич мотивировал игроков украинского клуба перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Антверпеном» (1:0).

«Сражайтесь друг за друга. Покажите зубы и эмоции. Сражайтесь за ваш народ. Сражайтесь за вашу страну. И покажите им свой дух. Это самое главное», – сказал Пушич.

«Шахтер» гарантировал себе участие в весеннем раунде еврокубков и имеет шанс сразиться за плей-офф ЛЧ. Для выхода в 1/8 финала горнякам нужно на выезде обыграть «Порту» в последнем туре (13 декабря).

