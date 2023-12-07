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  4. ВИДЕО. «Сражайтесь за ваш народ!» Как Пушич мотивировал игроков Шахтера
Лига чемпионов
07 декабря 2023, 19:48 |
1344
2

ВИДЕО. «Сражайтесь за ваш народ!» Как Пушич мотивировал игроков Шахтера

УЕФА опубликовал видеоролик о донецком «Шахтере»

07 декабря 2023, 19:48 |
1344
2
ВИДЕО. «Сражайтесь за ваш народ!» Как Пушич мотивировал игроков Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

УЕФА опубликовал видео о донецком «Шахтере» под названием «Дом вдали от дома».

В видео показано, как главный тренер «горняков» Марино Пушич мотивировал игроков украинского клуба перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Антверпеном» (1:0).

«Сражайтесь друг за друга. Покажите зубы и эмоции. Сражайтесь за ваш народ. Сражайтесь за вашу страну. И покажите им свой дух. Это самое главное», – сказал Пушич.

«Шахтер» гарантировал себе участие в весеннем раунде еврокубков и имеет шанс сразиться за плей-офф ЛЧ. Для выхода в 1/8 финала горнякам нужно на выезде обыграть «Порту» в последнем туре (13 декабря).

ВИДЕО. «Сражайтесь за ваш народ!» Как Пушич мотивировал игроков Шахтера

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Источник Twitter
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Комментарии 2
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Гагик Пердонян
Для підняття бойового духу українського народу треба українців з основних складів усіх команд УПЛ мобілізувати і прилюдно це показати, оце буде єднання 
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0
AndiM
Нахіба цей піар на крові? Футбольний фронт? Це навіть тупіше ,ніж коли показують на трибунах Європи вгодованих п'яних свиней призовного віку які кричать ЗСУ.
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-2
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