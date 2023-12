ФОТО. Мунк, Барби, Фредди Меркьюри. Лучшие мемы с кричащим Холандом

Эмоциональная реакция Эрлинга Холанда на эпизод в концовке матча между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» (3:3), в котором арбитр Саймон Хупер сорвал потенциальный выход Джека Грилиша один на один с вратарем, породила огромное количество мемов в Интернете.

Один из мемов попал в поле зрения главного героя и смог поднять ему настроение. «Кричащую» голову Эрлинга прифотошопили к самой известной картине норвежского художника Эдварда Мунка, которая еще и называется «Крик».

Также создателей мемов вдохновили фильмы «Сияние», «Сам дома», «Барби» компьютерные игры, аниме, Фредди Меркьюри, один из самых популярных рождественских хитов Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You, спорт и развлечения.

Не забыли интернет-юмористы и о реслинге, сделав вот такое видео.