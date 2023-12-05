Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Мунк, Барби, Фредди Меркьюри. Лучшие мемы с кричащим Холандом
Англия
05 декабря 2023, 12:46 | Обновлено 05 декабря 2023, 12:54
468
0

ФОТО. Мунк, Барби, Фредди Меркьюри. Лучшие мемы с кричащим Холандом

Реакция Эрлинга на ошибку судьи была очень яркой

05 декабря 2023, 12:46 | Обновлено 05 декабря 2023, 12:54
468
0
ФОТО. Мунк, Барби, Фредди Меркьюри. Лучшие мемы с кричащим Холандом
Getty Images/Global Images Ukraine

Эмоциональная реакция Эрлинга Холанда на эпизод в концовке матча между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» (3:3), в котором арбитр Саймон Хупер сорвал потенциальный выход Джека Грилиша один на один с вратарем, породила огромное количество мемов в Интернете.

Один из мемов попал в поле зрения главного героя и смог поднять ему настроение. «Кричащую» голову Эрлинга прифотошопили к самой известной картине норвежского художника Эдварда Мунка, которая еще и называется «Крик».

Также создателей мемов вдохновили фильмы «Сияние», «Сам дома», «Барби» компьютерные игры, аниме, Фредди Меркьюри, один из самых популярных рождественских хитов Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You, спорт и развлечения.

luchshie-memy-s-holandom
luchshie-memy-s-holandom-foto-1
luchshie-memy-s-holandom-foto-2
luchshie-memy-s-holandom-foto-3
luchshie-memy-s-holandom-foto-4

Не забыли интернет-юмористы и о реслинге, сделав вот такое видео.

По теме:
Конкурент Зинченко пропустит матч против Лутона из-за травмы
Без Зинченко и с Фернандиньо. Названы лучшие трансферы в истории Ман Сити
МОРГАН – о тен Хаге: «Как этого клоуна до сих пор не уволили?»
Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Тоттенхэм Эрлинг Холанд Саймон Хупер
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итальянский инсайдер назвал сумму, за которую Шахтер готов продать Судакова
Футбол | 04 декабря 2023, 15:55 24
Итальянский инсайдер назвал сумму, за которую Шахтер готов продать Судакова
Итальянский инсайдер назвал сумму, за которую Шахтер готов продать Судакова

В случае конкретного интереса со стороны клубов АПЛ цена за игрока поднимется

Проблемы Черноморца. Четыре поражения кряду и слухи об уходе Григорчука
Футбол | 05 декабря 2023, 11:10 6
Проблемы Черноморца. Четыре поражения кряду и слухи об уходе Григорчука
Проблемы Черноморца. Четыре поражения кряду и слухи об уходе Григорчука

Одесская команда хорошо начала, но зиму встречает в явном кризисе…

Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Футбол | 04.12.2023, 18:45
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
ОФИЦИАЛЬНО. Денис Костышин вернулся в Александрию
Футбол | 05.12.2023, 13:33
ОФИЦИАЛЬНО. Денис Костышин вернулся в Александрию
ОФИЦИАЛЬНО. Денис Костышин вернулся в Александрию
Миколенко среди них? Звезды Эвертона могут подать в суд на клуб
Футбол | 04.12.2023, 18:19
Миколенко среди них? Звезды Эвертона могут подать в суд на клуб
Миколенко среди них? Звезды Эвертона могут подать в суд на клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жеребьевка Евро-2024, гол Малиновского, победа Жироны
Жеребьевка Евро-2024, гол Малиновского, победа Жироны
03.12.2023, 08:53
Другие виды
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
03.12.2023, 17:55 6
Другие виды
СЛОНКА: «600 км по ужасным дорогам, чтобы увидеть 1 минуту Минай – Динамо»
СЛОНКА: «600 км по ужасным дорогам, чтобы увидеть 1 минуту Минай – Динамо»
03.12.2023, 15:32 3
Футбол
ПОЧЕТТИНО: «Почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку – дали сразу?»
ПОЧЕТТИНО: «Почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку – дали сразу?»
03.12.2023, 23:10
Футбол
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
04.12.2023, 07:00 13
Футбол
Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина
Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина
03.12.2023, 14:49 21
Футбол
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
04.12.2023, 14:06 2
Футбол
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной
04.12.2023, 05:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем