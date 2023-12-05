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Англия
05 декабря 2023, 01:55 | Обновлено 05 декабря 2023, 02:24
229
0

ОФИЦИАЛЬНО. Русин и Кухаревич остались без тренеров в Чемпионшипе

«Сандерленд» и «Суонси» отстранили наставников 4 декабря

05 декабря 2023, 01:55 | Обновлено 05 декабря 2023, 02:24
229
0
ОФИЦИАЛЬНО. Русин и Кухаревич остались без тренеров в Чемпионшипе
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Моубрей

4 декабря английские клубы из второго по силе дивизиона Англии Чемпионшипа «Сандерленд» и «Суонси» уволили главных тренеров.

Руководство «черных» котов отстранило Тоуни Моубрея. 60-летний английский специалист работал в клубе с 2022 года.

В «Сандерленде» играет украинский футболист Назарий Русин. Сейчас команда находится на 9-й строчке таблицы Чемпионшипа с 9 очками. «Черные коты» не сумели выиграть ни одного матча из последних трех.

«Суонси» отправил в отставку Майкла Даффа, который возглавлял команду со старта текущего сезона. В структуре «лебедей» находится украинский футболист Николай Кухаревич, который восстанавливается после травмы.

«Суонси» располагается на 18-м месте из 24 с 21 пунктом. Подопечные Даффа выиграли только 1 поединок из последних 8.

Ранее стало известно, когда Назарий Русин восстановится от травмы.

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Тони Моубрей Назарий Русин Николай Кухаревич Сандерленд Суонси отставка Чемпионшип чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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