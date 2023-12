ОФИЦИАЛЬНО. Русин и Кухаревич остались без тренеров в Чемпионшипе

4 декабря английские клубы из второго по силе дивизиона Англии Чемпионшипа «Сандерленд» и «Суонси» уволили главных тренеров.

Руководство «черных» котов отстранило Тоуни Моубрея. 60-летний английский специалист работал в клубе с 2022 года.

В «Сандерленде» играет украинский футболист Назарий Русин. Сейчас команда находится на 9-й строчке таблицы Чемпионшипа с 9 очками. «Черные коты» не сумели выиграть ни одного матча из последних трех.

«Суонси» отправил в отставку Майкла Даффа, который возглавлял команду со старта текущего сезона. В структуре «лебедей» находится украинский футболист Николай Кухаревич, который восстанавливается после травмы.

«Суонси» располагается на 18-м месте из 24 с 21 пунктом. Подопечные Даффа выиграли только 1 поединок из последних 8.

Ранее стало известно, когда Назарий Русин восстановится от травмы.

Sunderland AFC has this evening parted company with Head Coach Tony Mowbray. #SAFC

Swansea City can confirm the club has parted company with head coach Michael Duff.



