ОФИЦИАЛЬНО. Русин и Кухаревич остались без тренеров в Чемпионшипе
«Сандерленд» и «Суонси» отстранили наставников 4 декабря
4 декабря английские клубы из второго по силе дивизиона Англии Чемпионшипа «Сандерленд» и «Суонси» уволили главных тренеров.
Руководство «черных» котов отстранило Тоуни Моубрея. 60-летний английский специалист работал в клубе с 2022 года.
В «Сандерленде» играет украинский футболист Назарий Русин. Сейчас команда находится на 9-й строчке таблицы Чемпионшипа с 9 очками. «Черные коты» не сумели выиграть ни одного матча из последних трех.
«Суонси» отправил в отставку Майкла Даффа, который возглавлял команду со старта текущего сезона. В структуре «лебедей» находится украинский футболист Николай Кухаревич, который восстанавливается после травмы.
«Суонси» располагается на 18-м месте из 24 с 21 пунктом. Подопечные Даффа выиграли только 1 поединок из последних 8.
Ранее стало известно, когда Назарий Русин восстановится от травмы.
Sunderland AFC has this evening parted company with Head Coach Tony Mowbray.#SAFC— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) December 4, 2023
Swansea City can confirm the club has parted company with head coach Michael Duff.— Swansea City AFC (@SwansOfficial) December 4, 2023
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