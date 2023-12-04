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Англия
04 декабря 2023, 16:36 |
121
0

Стало известно, когда Русин вернется в строй после травмы

Футболист пропустил уже три поединка

04 декабря 2023, 16:36 |
121
0
Стало известно, когда Русин вернется в строй после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine

Как стало известно Sport.ua, украинского нападающего английского «Сандерленда» Назария Русина беспокоят боли в паху и он уже пропустил три поединка подряд своей команды в Чемпионшипе.

В последний раз наш земляк сыграл еще 11 ноября в матче 16 тура – с «Бирмингемом», где отметился результативной передачей и на 61-й минуте был заменен.

По информации нашего источника Русин должен вернуться в строй 12 декабря, когда «Сандерленд» в поединке 21 тура будет принимать одного из лидеров – «Лидс».

Пока что «Сандерленд» занимает девятое место, набрав 27 очков. Впереди – «Лестер», в активе которого 46 пунктов.

Ранее главный тренер английского «Сандерленда» Тони Моубрей рассказал, почему заменил украинского нападающего Назария Русина в перерыве матча с «Плимутом».

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Сандерленд Тони Моубрей чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Назарий Русин травма травма паха инсайд
Источник Sport.ua
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