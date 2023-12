Шахтер – Металлист 1925. Зубков и Матвиенко выйдут в основе

Сегодня, 3 декабря «Шахтер» в матче 16-го тура УПЛ во Львове на «Арене Львов» примет «Металлист 1925». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Бондарь, Матвиенко, Гочолеишвили, Степаненко, Бондаренко, Невертон, Крыськив, Зубков, Сикан

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Червак, Безуглый, Габелок, Ари Моура, Мартынюк, Ткачук, Юсов, Борячук

⚒ #Shakhtar line-up for the match vs Metalist 1925.



📺 The live broadcast will be available on MEGOGO, Kyivstar TV, Setanta Sports, Volia TV, Sweet TV, Vodafone TV and OmegaTV.



🔴 Watch the game outside of Ukraine: https://t.co/vbrnf7mUnR.#ShakhtarMetalist1925 pic.twitter.com/LhFQMo2Sxh