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03.12.2023 17:00 - : -
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Украина. Премьер лига
02 декабря 2023, 16:55 | Обновлено 02 декабря 2023, 16:57
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Шахтер – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Горняки стремятся вернуться в лидеры турнира, а харьковчанам надо подальше уходить от зоны вылета

02 декабря 2023, 16:55 | Обновлено 02 декабря 2023, 16:57
122
0
Шахтер – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер

В матче 16-го тура Премьер-Лиги на стадионе «Арена-Львов» донецкий «Шахтер» будет принимать харьковский «Металлист 1925». Команды решают разные задачи, но очки очень нужны как одним, так и другим. Подопечные Марино Пушича заметно отстали от тройки лидеров чемпионата, и, конечно же, будут стараться сделать все возможное, чтобы приблизиться к ней. А харьковский клуб, который еще совсем недавно чувствовал себя вполне комфортно в середине турнирной таблицы, стал приближаться к зоне аутсайдеров и поэтому его игрокам тоже надо думать о наборе очков.

Шахтер

В отличие от прошлых лет, горняки в первой половине нынешнего сезона явно сделали ставку на Лигу чемпионов. Если не считать провального первого матча против «Порту» 1:3, то в остальных матчах группы Н они выглядели вполне пристойно, что позволило им уже набрать 9 очков и, как минимум, обеспечить себе евровесну на следующий год. Более того, победа над «Антверпеном» 1:0 в минувший вторник оставил им еще и шанс побороться за 2 место с португальской командой. И теперь наверняка все мысли тренерского штаба сосредоточены на игре в Порту 13 декабря.

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Что же касается чемпионата страны, то здесь у «Шахтера» не все так гладко. Хотя по потерянным очкам они уступают лидеру «Днепру-1» всего 2 очка, но по набранным получается уже 8. Это много. Тем более, что очки в пропущенных матчах еще надо заработать.

К положительным факторам можно отнести то, что на игру с харьковчанами горняки выйдут с хорошим настроением после поездки в немецкий Гамбург, и к тому же постепенно возвращаются на поле футболисты, которые много пропустили из-за травм. Прежде всего, речь идет об Артеме Бондаренко, который в матче с «Антверпеном» вышел на замену во втором тайме.

А еще из последних клубных новостей горняков стало известно, что Марино Пушич укрепил свой тренерский штаб двумя новыми ассистентами. Ими стали тренеры из Нидерландов – 30-летний Ерун Схепенс и 51-летний Крис ван дер Верден.

Металлист 1925

Харьковчанам в последних двух матчах Премьер-Лиги откровенно не повезло. В игре с житомирским «Полесьем» после не совсем оправданного фола Евгения Ткачука на 83-й минуте в их ворота был назначен пенальти, который был реализован. А в поединке предыдущего тура в Ровно «Металлист 1925» хорошо начал, забив гол уже на 4-й минуте, но спустя три минуты арбитр оставил гостей в меньшинстве. Тем не менее, даже в такой ситуации, уже проигрывая 1:2, харьковские футболисты нашли в себе силы не только сравнять счет, а и снова выйти вперед 3:2. Однако затем в их ворота был назначен очередной одиннадцатиметровый удар, а решающий гол хозяева поля забили на 89-й минуте.

Но на этом неприятности «Металлиста 1925» перед предстоящей игрой не закончились. В поединке с «Шахтером» по разным причинам не смогут сыграть 6 игроков. Игорь Курило дисквалифицирован после удаления с «Вересом», Бека Вачиберадзе, Дмитрий Кравченко и Михаил Рудавский травмированы, а Дмитрий Капинус и Марьян Фарина, которые арендованы как раз у «Шахтера», не выйдут на поле по согласованию сторон.

И все же, по словам наставника харьковчан Олега Голодюка, его подопечные будут бороться за очки. Для этого «… им надо провести одну из лучших своих игр. Только так». А еще, отвечая на вопрос о новичке клуба Раймонде Овусу, тренер «Металлиста 1925» ответил, что с «Шахтером» он вряд ли сыграет. «… В связи со сложными погодными условиями при подготовке к этому матчу, не представилась возможность просмотреть его в тренировочном процессе. Но это талантливый футболист и он еще обязательно поможет команде».

Статистика матчей

В чемпионате Украины соперники ранее встречались 4 раза. Трижды побеждал «Шахтер», причем в одном матче с крупным счетом 7:0, а в одной игре была зафиксирована ничья 0:0. В первом круге нынешнего сезона команды играли на стадионе «Левый берег» в Киевской области. Победили горняки 2:1. У них голы забили Матвиенко и Траоре, а у харьковчан отличился Юсов. Кстати, тогда команды выводили на поле другие главные тренеры.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Гочолеишвили, Ракицкий, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Невертон, Судаков, Зубков, Сикан

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Е.Ткачук, Коваленко, Безуглый, Габелок, А.Ткачук, Мартынюк, Русин, Юсов, Борячук

Прогноз на противостояние:

Скорее всего, «Шахтер» будет владеть игровым преимуществом, а харьковчане будут искать свой шанс в контратаках. И все же, несмотря на плотный график игр горняков, предположим, что они выиграют с минимальным счетом 2:1.

3 декабря, воскресенье

«Шахтер» – «Металлист 1925»
Львов. Стадион «Арена-Львов». 17.00
ТВ-трансляция на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
ШАХТЕР - МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Прогноз Sport.ua – 2:1
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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