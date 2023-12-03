ПУШИЧ: «Первым таймом я вообще недоволен. Владение мячом ничего не дало»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после матча 16-го тура УПЛ с «Металлистом 1925» (2:0).

– Поздравляем с победой! Довольны ли вы игрой своей команды?

– Большое спасибо! В матче всегда имеют значение очки, и сегодня было очень важно победить, чтобы находиться наверху турнирной таблицы Премьер-лиги вместе с другими клубами, поэтому эта победа очень важна. Очевидно, что поединок имел две фазы: первым таймом я совсем не доволен, потому что мы играли слишком медленно, а когда ты слишком медленный, то нет возможности создавать достаточное количество моментов. И хотя мы много владели мячом, ни к чему особенному это не приводило.

Так что я недоволен первым таймом, нам нужно было действовать гораздо лучше во втором. Мы сделали одну замену, изменили некоторые детали, но в первую очередь изменилось настроение. Второй тайм мне очень понравился – это был совсем другой «Шахтер». В целом мы в любом случае заслуживали победы в этой игре, и я считаю, что во второй половине мы действовали очень хорошо, создали немало моментов, дважды забили и могли еще больше. В конце концов, я вполне доволен победой – не первой половиной матча, а преимущественно хорошим вторым таймом.

– Подходит к завершению первая часть сезона. Довольны ли местом команды в таблице?

– Как я говорил перед игрой, сегодня началась вторая часть сезона, и здесь вы правы, для нас очень важно было стартовать хорошо, с победы. Мы это сделали. Впереди еще два матча, будем идти от игры к игре. Очень важно хорошо начать – мы это сегодня сделали, и я рад этому.

– Если «Шахтер» выиграет перенесенные поединки, станет лидером чемпионата. В этой связи вопрос: планируете ли вы зимой усиление и в какие линии?

– У меня много планов, как всегда. Это хороший вопрос. Но нам еще нужно победить, поэтому мы двигаемся от матча к матчу и должны хорошо играть, чтобы побеждать, как мы это делали во втором тайме. Как я уже говорил сегодня своим игрокам, в команде есть конкуренция, это то, что нужно топовому клубу, чтобы развиваться и показывать результат.

Во время зимнего перерыва мы увидим наши возможности и дальнейшие действия. Но, как и в каждом клубе мира, игроки ищут способы усовершенствовать себя – и на своих позициях и как команда в целом. Это касается и нас, но это не значит, что зимой мы сделаем какие-нибудь шаги. Есть вероятность, но я точно не знаю.