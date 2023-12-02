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Украина. Премьер лига
02 декабря 2023, 22:38 |
102
0

Шахтер – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги

02 декабря 2023, 22:38 |
102
0
Шахтер – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 3-го декабря, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 17:00.

Действующие чемпионы страны добились успеха на международной арене, но сейчас они вновь возвращаются к делам в чемпионате, и тут у них далеко не все в порядке. «Днепр-1» уступил накануне в игре против «Ворсклы» (1:2), которой в свое время проигрывал и «Шахтер», поэтому у «горняков» есть возможность ликвидировать их главный недостаток – даже победы в двух перенесенных играх не позволяли им догнать СК. Но теперь все может стать гораздо интереснее. Вот только «Металлист 1925» под руководством Олега Голодюка может быть жестко против такого сценария.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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