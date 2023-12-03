Шахтер – Металлист 1925 – 2:0. Зубков и Крыськив. Видео голов и обзор матча
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Донецкий «Шахтер» уверенно обыграл «Металлист 1925» в матче 16-го тура УПЛ.
Команда Марино Пушича воспользовалась потерей очков «Днепром-1» и приблизилась к лидерам, имеющим две игры в запасе.
Голами для горняков во втором тайме отметились Александр Зубков и Дмитрий Крыськив.
Турнирное положение: Кривбасс (33), Днепр-1 (33), Полесье (31), Шахтер (28), Рух (24), Динамо (22), Ворскла (22).
Украинская Премьер-лига. 16-й тур, 3 ноября
Шахтер Донецк – Металлист 1925 Харьков – 2:0
Голы: Зубков, 59, Крыськив, 78 (пен)
Видеообзор матча
События матча
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