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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
03.12.2023 17:00 – FT 2 : 0
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
03 декабря 2023, 19:45 | Обновлено 03 декабря 2023, 19:51
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0

Шахтер – Металлист 1925 – 2:0. Зубков и Крыськив. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 16-го тура УПЛ

03 декабря 2023, 19:45 | Обновлено 03 декабря 2023, 19:51
504
0
Шахтер – Металлист 1925 – 2:0. Зубков и Крыськив. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» уверенно обыграл «Металлист 1925» в матче 16-го тура УПЛ.

Команда Марино Пушича воспользовалась потерей очков «Днепром-1» и приблизилась к лидерам, имеющим две игры в запасе.

Голами для горняков во втором тайме отметились Александр Зубков и Дмитрий Крыськив.

Турнирное положение: Кривбасс (33), Днепр-1 (33), Полесье (31), Шахтер (28), Рух (24), Динамо (22), Ворскла (22).

Украинская Премьер-лига. 16-й тур, 3 ноября

Шахтер Донецк – Металлист 1925 Харьков – 2:0

Голы: Зубков, 59, Крыськив, 78 (пен)

Видеообзор матча

События матча

78’
ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Шахтер Донецк).
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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Шахтер - Металлист 1925 Александр Зубков Дмитрий Крыськив видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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