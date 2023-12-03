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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
03.12.2023 17:00 – FT 2 : 0
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
03 декабря 2023, 18:57 | Обновлено 03 декабря 2023, 19:27
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27

Играли до забитого. Шахтер уверенно переиграл Металлист 1925

Команда Марино Пушича воспользовалась осечкой «Днепра-1»

03 декабря 2023, 18:57 | Обновлено 03 декабря 2023, 19:27
1212
27
Играли до забитого. Шахтер уверенно переиграл Металлист 1925
ФК Шахтер Донецк

Действующий чемпион Украины, донецкий «Шахтер», завершил первый круг текущего сезона на непривычно низкой, как для себя образца последних лет, позиции в турнирной таблице – всего лишь четвертая строчка. Но с двумя матчами в запасе, которые очень раздражали конкурентов, занимавших более высокие места. Кроме «Днепра-1», до которого «горняки» в теории не могли бы добраться.

Но так было только до начала текущего уик-энда, после чего СК проиграл свой матч полтавской «Ворскле» и команда Марино Пушича вместе с возвращением на внутреннюю арену на фоне очередного триумфа в Гамбурге в рамках Лиги чемпионов УЕФА могла еще и очень неплохо улучшить собственные позиции в чемпионской гонке. Против этого выступали как три команды впереди «Шахтера», «Кривбасс», «Днепр-1» и «Полесье», так и соперники дончан по отчетному противостоянию на «Арене Львов» – харьковский «Металлист 1925».

Искать сильнейшего по предыдущим прогнозам в этой паре лишний раз не было необходимости, а значит «горнякам» надо было лишь подтвердить авансы, которые им выдавали перед игрой. И сделать это, как ни странно, оказалось еще той задачей. Прежде всего потому, что соперники оказали этому очень мощное сопротивление. Команде Олега Голодюка удавалось компенсировать определенную разницу в классе исполнителей компактной игрой, и уставший основной состав «Шахтера» с этим справиться не мог.

Конечно, до поры до времени, потому что рано или поздно, но все это статистическое преимущество одной команды над другой должно было даваться в знаки. Но этот момент наступил только во втором тайме, тогда как до перерыва «Металлист 1925» выстоял и даже имел несколько интересных предложений во время контратак. А потом соперники просто сломали защиту харьковчан.

«Шахтер» сразу начал с массированного наступления и оно не прекращалось до того момента, пока хозяева не забили нужный им гол. Очевидные варианты для этого от Бондаренко и Сикана были не реализованы, а вот скрытый пас Крыськива к правому флангу штрафной на 59 минуте Зубков все же превратил в свой очередной мяч в этом сезоне.

Как оказалось, этого было достаточно, чтобы «желто-синие» в дальнейшем отказались от собственных наступательных действий и разуверились в возможности зацепиться за результат. И «горняки» начали настолько раскованно играть впереди, что еще удивительно было то, что дело не завершилось разгромом. Лишь одним дополнительным мячом ограничился коллектив Пушича, да и тот Крыськив сам себе создал, заработав пенальти на 77 минуте за фол от Червака, после чего пробил в левый нижний угол. Слишком легко, как для такого напряжения в первом тайме.

В следующие выходные донецкий «Шахтер» будет принимать ровенский «Верес», тогда как харьковский «Металлист 1925» наведается в гости к киевскому «Динамо».

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Шахтер» – «Металлист 1925» – 2:0

Голы: Зубков, 59, Крыськив, 78 (пен.)

Предупреждения: Степаненко, 88 – Борячук, 65

«Шахтер»: Ризнык – Азарови, Матвиенко, Бондарь, Гочолеишвили – Степаненко – Невертон (Эгиналду, 46), Крыськив (Очеретько, 90+1), Бондаренко (Назарина, 75), Зубков – Сикан (Келси, 87).

«Металлист 1925»: Сидоренко – Безуглый, Червак, Е. Ткачук, Жичиков – Мартынюк, Габелок, А. Ткачук (Сидоров, 69) – Юсов (Чирук, 61), Борячук (Бычек, 87), Ари (Русин, 61).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 19 (7) – 7 (2)
Угловые: 11 – 0
Оффсайды: 1 – 1.

ШАХТЕР – МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 27
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maks_krot
Игры в первом тайме не было  совсем !!!
Во втором тайме прибавили молодцы и начали играть выиграли уверено могли ещё забивать ну главное без травм!Судакова конечно очень не хватало  .Всех болельщиков Шахтёра поздравляю с победой!!!!Удачи в следующих матчах чемпионата и лиги чемпионов Шахтёру !!!
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+6
Alexander Киев
Браво Чемпіон! З перемогою 👍
А скуління дінама через 3, 2, 1 😂😂😂 
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+4
AK.228
Пока, невдахи😂😂
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+3
AK.228
шпрооооотттт, мало мінусів, а ну ка, невдаха, включи активацію😂
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+3
December 32
Наконец то Резник выиграл на Арене-Львов в своём красном свитере РЕЗНИК.   Другой бы уже надел чёрный или белый.   Но Дима не верит в суеверия и он  доказывает всем, что не потрошитель ( Джек різник) .
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+2
Лига конференций без динамо
Чемпион на минамалках обыграл 1925,теперь 1925 должен тр_хнуть дырявых в перенесёном матче им по силам это сделать ,а дырявые боты  сейчас начнут плакать как всегда и гореть на ветке Чемпиона 
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+2
Віктор Коробка
Шахтар з перемогою! Не легкою, але упевненою. Не хватало Судакова. Доволі непогано грузини. Знов питання до тренера - чому такі піздні заміни і всього 4? А потім дивуємся, що гравці основи в деяких матчах ледве ноги переставляють, а молодь не прогресує. Так можливо треба робити заміни на 60-70-х хвилинах і використовувати усі 5, щоб і основа відпочивала більше, і молодь досвіду набувала?!
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+1
AK.228
З перемогою, Шахтар!!👍💪
Зграї шанувальників старих вимпелів, що сподівались наздогнати Шахтар в таблиці - привіт 😂
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+1
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AK.228
Скулить невдахи далі…
Шахтар молодці! Гоча та Азаров - кращі на полі
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0
FunnyCat_____
как игра?
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-3
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Remark
Четверті так і залишилися четвертими, і з цим не посперечаєшся.
А ось з чим можна посперечатися, так з забитими голами. Але хай це буде на совісті тих людей, що давно не ходив в церкву та к окулісту!!!
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-5
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Gargantua
первый гол сомнительный, линию так и не показали.
второй гол точно рисованый пенальти.
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-5
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ZportUA
Славься , родной Шахтеееер, никогда не изменит тебе Донетск твой!!
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-8
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