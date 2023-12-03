Играли до забитого. Шахтер уверенно переиграл Металлист 1925

Действующий чемпион Украины, донецкий «Шахтер», завершил первый круг текущего сезона на непривычно низкой, как для себя образца последних лет, позиции в турнирной таблице – всего лишь четвертая строчка. Но с двумя матчами в запасе, которые очень раздражали конкурентов, занимавших более высокие места. Кроме «Днепра-1», до которого «горняки» в теории не могли бы добраться.

Но так было только до начала текущего уик-энда, после чего СК проиграл свой матч полтавской «Ворскле» и команда Марино Пушича вместе с возвращением на внутреннюю арену на фоне очередного триумфа в Гамбурге в рамках Лиги чемпионов УЕФА могла еще и очень неплохо улучшить собственные позиции в чемпионской гонке. Против этого выступали как три команды впереди «Шахтера», «Кривбасс», «Днепр-1» и «Полесье», так и соперники дончан по отчетному противостоянию на «Арене Львов» – харьковский «Металлист 1925».

Искать сильнейшего по предыдущим прогнозам в этой паре лишний раз не было необходимости, а значит «горнякам» надо было лишь подтвердить авансы, которые им выдавали перед игрой. И сделать это, как ни странно, оказалось еще той задачей. Прежде всего потому, что соперники оказали этому очень мощное сопротивление. Команде Олега Голодюка удавалось компенсировать определенную разницу в классе исполнителей компактной игрой, и уставший основной состав «Шахтера» с этим справиться не мог.

Конечно, до поры до времени, потому что рано или поздно, но все это статистическое преимущество одной команды над другой должно было даваться в знаки. Но этот момент наступил только во втором тайме, тогда как до перерыва «Металлист 1925» выстоял и даже имел несколько интересных предложений во время контратак. А потом соперники просто сломали защиту харьковчан.

«Шахтер» сразу начал с массированного наступления и оно не прекращалось до того момента, пока хозяева не забили нужный им гол. Очевидные варианты для этого от Бондаренко и Сикана были не реализованы, а вот скрытый пас Крыськива к правому флангу штрафной на 59 минуте Зубков все же превратил в свой очередной мяч в этом сезоне.

Как оказалось, этого было достаточно, чтобы «желто-синие» в дальнейшем отказались от собственных наступательных действий и разуверились в возможности зацепиться за результат. И «горняки» начали настолько раскованно играть впереди, что еще удивительно было то, что дело не завершилось разгромом. Лишь одним дополнительным мячом ограничился коллектив Пушича, да и тот Крыськив сам себе создал, заработав пенальти на 77 минуте за фол от Червака, после чего пробил в левый нижний угол. Слишком легко, как для такого напряжения в первом тайме.

В следующие выходные донецкий «Шахтер» будет принимать ровенский «Верес», тогда как харьковский «Металлист 1925» наведается в гости к киевскому «Динамо».

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Шахтер» – «Металлист 1925» – 2:0

Голы: Зубков, 59, Крыськив, 78 (пен.)

Предупреждения: Степаненко, 88 – Борячук, 65

«Шахтер»: Ризнык – Азарови, Матвиенко, Бондарь, Гочолеишвили – Степаненко – Невертон (Эгиналду, 46), Крыськив (Очеретько, 90+1), Бондаренко (Назарина, 75), Зубков – Сикан (Келси, 87).

«Металлист 1925»: Сидоренко – Безуглый, Червак, Е. Ткачук, Жичиков – Мартынюк, Габелок, А. Ткачук (Сидоров, 69) – Юсов (Чирук, 61), Борячук (Бычек, 87), Ари (Русин, 61).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 19 (7) – 7 (2)

Угловые: 11 – 0

Оффсайды: 1 – 1.

ШАХТЕР – МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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