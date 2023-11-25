Удаление, VAR и семь голов. Верес вырвал победу у Металлиста 1925

Ровенский «Верес» и харьковский «Металлист 1925» встретились 25 ноября в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу.

Начало встречи было насыщено событиями. Уже на второй минуте арбитр «выписал»первое предупреждение: Шевченко на фланге сзади подкатился под Русина. Габелок исполнил штрафной удар. После верховой борьбы в штрафной мяч отлетел на его линию. Оттуда был нанесен удар по воротам, Когут отбил мяч перед собой, Борячук сыграл на добивании и в падении отправил мяч в угол ворот.

Недолго харьковчане радовались забитому голу. Уже на 7-й минуте «Металлист 1925» остался в меньшинстве. Курило на подступах к штрафной на скорости задел Дахновского, мчавшегося к воротам. Рядом еще бежал Капинус, но арбитр решил, что это был фол последней надежды.

Через семь минут «Верес» сравнял счет. После передачи с левого фланга Дахновский нанес удар примерно с 11-12 метров — Мозиль чудом среагировал, но отбил мяч перед собой. Капинус вроде бы был первым на подборе, однако Шевченко сыграл в подкате и отправил мяч в ворота.

ФК «Верес»

Харьковская команда ответила на 19-й минуте. Русин по диагонали протащил мяч с фланга до линии штрафной, обойдя четырех игроков «Вереса». После его удара мяч пролетел над перекладиной.

С середины первого тайма «Верес» постоянно владел преимуществом. Очень активны были Шевченко, Дахновский и Владислав Шарай. Шевченко разрывал правый фланг обороны харьковчан, его навесы и прострелы неоднократно приводили к острым моментам. Дахновский несколько раз опасно пробивал по воротам. Вывести ровенскую команду вперед удалось Шараю. Владислав принял мяч на правой линии штрафной, немного сместился в центр и точно пробил в дальний верхний угол ворот!

ФК «Верес»

В первой трети второго тайма «Металлист 1925» неожиданно вышел вперед в счете. На 55-й минуте харьковчане провели быструю контратаку, в завершающей стадии Борячук отпасовал направо на Русина. Ростислав вошел в штрафную и мощно пробил в ближний верхний угол ворот. Через четыре минуты голом отличился Евгений Ткачук. Он выиграл верховую борьбу у Кучеренко после навеса с углового и пробил под стойку ворот.

Игрокам «Вереса» понадобилось время, чтобы оправиться от такого нокдауна. Решающую роль в этом сыграл Дахновский, в течение всего матча своей активностью терроризировавший защитников «Металлиста 1925». На 68-й минуте Евгений Ткачук сбил Дахновского на углу штрафной площадки. При этом игрок «Вереса» был спиной к воротам, а в штрафной находилась только одна его нога. Именно по ней и попал футболист харьковской команды. После вмешательства VAR арбитр Романов назначил пенальти. Сам же Дахновский уверенно реализовал его.

ФК «Верес»

В конце матча активнее были игроки «Вереса», которые пытались вырвать победу у обессиленных футболистов «Металлиста 1925» (играть почти весь матч в меньшинстве – очень тяжело). И они смогли это сделать. Шевченко в очередной раз навесил с левого фланга, Свитюха выиграл верховую борьбу и сбросил мяч на Гайдучика, который с нескольких метров нанес точный удар. К слову, Гайдучик отличился голом спустя три минуты после выхода на замену.

Арбитр компенсировал семь минут до основного времени матча из-за того, что были длительные остановки, связанные с травмами игроков. Игроки «Металлиста 1925» успели провести несколько атак, но сравнять счет все же не смогли.

До сегодняшнего матча безвыигрышный сериал «Вереса» составлял 8 игр: по четыре ничьих и поражение. На своем же поле «красно-черные» не знали вкуса побед на протяжении трех игр: две ничьи и поражение. Теперь обе серии завершены.

Украинская Премьер-лига. 15 тур.

"Верес" – "Металлист 1925" – 4:3

Голы: Шевченко (14), В. Шарай (37), Дахновский (69, пенальти), Гайдучик (89) – Борячук (4), Русин (55), Е. Ткачук (59).

Предупреждения: Шевченко (2), Балан (13).

Удаление: Курило (7).

"Верес": Когут, Жулио Сезар, Шестаков (Курко, 90+4), Дахновский (Гайдучик, 86), Яго (Близниченко, 80), Кучеренко, Кучеров, Балан, Шарай В. (Свитюха 79), Кухарук (Клец, 46), Шевченко.

"Металлист 1925": Мозиль, Капинус, Ткачук Е., Курило, Фарина, Габелок (Бычек, 65), Русин, Ткачук А. (Коваленко, 9), Мартынюк, Юсов (Ременюк, 60), Борячук (Сидоров, 65).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: "Авангард" (Ровно).

ВЕРЕС – МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

"Верес" (замены): Клец - 5.5, Свитюха - 6.0, Гайдучик - 6.0, Курко - б/о.

"Металлист 1925" (замены): Коваленко - 5.5, Ременюк - 5.0, Бычек - 5.5, Сидоров - 5.0.