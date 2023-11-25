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Верес
25.11.2023 15:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
25 ноября 2023, 04:25 | Обновлено 25 ноября 2023, 04:39
28
0

Верес – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 15 тура Украинской Премьер-лиги

25 ноября 2023, 04:25 | Обновлено 25 ноября 2023, 04:39
28
0
Верес – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
НК Верес

В субботу, 25 ноября, состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и харьковский «Металлист 1925». Игра пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард» и начнется в 15:00.

Оба кдуба в последнее время являются объектами новостей с не слишком приятными для них деталями. То суд начал процедуру банкротства «Вереса», то вице-президент ровенского клуба Вячеслав Шевчук подал в отставку то «Металлист 1925» сначала покинул исполняющий обязанности главного тренера Эдмар, а позже – и генеральный директор Ярослав Вдовенко... На фоне этого спортивные результаты как-то отошли в сторону. Они лучше у харьковчан, поскольку «Верес» находится на предпоследнем месте и судьба главного тренера Сергея Лавриненко висит буквально на волоске.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Металлист 1925» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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