В субботу, 25 ноября, состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и харьковский «Металлист 1925». Игра пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард» и начнется в 15:00.

Оба кдуба в последнее время являются объектами новостей с не слишком приятными для них деталями. То суд начал процедуру банкротства «Вереса», то вице-президент ровенского клуба Вячеслав Шевчук подал в отставку то «Металлист 1925» сначала покинул исполняющий обязанности главного тренера Эдмар, а позже – и генеральный директор Ярослав Вдовенко... На фоне этого спортивные результаты как-то отошли в сторону. Они лучше у харьковчан, поскольку «Верес» находится на предпоследнем месте и судьба главного тренера Сергея Лавриненко висит буквально на волоске.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Металлист 1925» в украинской версии сайта.