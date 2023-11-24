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Чемпионат Украины
Верес
25.11.2023 15:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
24 ноября 2023, 18:17 | Обновлено 24 ноября 2023, 19:27
198
0

Верес – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Безвыигрышный сериал «Вереса» затянулся

24 ноября 2023, 18:17 | Обновлено 24 ноября 2023, 19:27
198
0
Верес – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 25 ноября, «Верес» в рамках заключительного тура первого круга УПЛ будет принимать «Металлист 1925». Ровенчане во всех трех предыдущих матчах в элитном дивизионе с харьковским клубом очков не теряли.

Верес

Подопечные Сергея Лавриненко после гостевого поражения от «Александрии» остались на предпоследнем месте в турнирной таблице. Безвыигрышный сериал «Вереса» явно затянулся и продолжается в чемпионате уже 8 игр: по четыре ничьи и поражения. На своем же поле «красно-черные» не знают вкуса побед на протяжении 3-х игр: две ничьи и поражение.

Один из основных игроков ровенчан Семен Вовченко не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Заполняя перерыв в чемпионате, «Верес» в гостях в товарищеском матче победил «Колос». Автором победного гола стал бразилец Жулио Сезар.

Металлист 1925

Харьковский клуб приедет в Ровно после гостевого поражения от «Полесья», находясь на 11 месте в турнирной таблице. Безвыигрышная гостевая серия «Металлиста 1925» в УПЛ длится 5 матчей: две ничьи и три поражения. В общей сложности пропускная серия «желто-синих» в чемпионате длится 6 игр и до повторения клубного антирекорда еще один матч. Олег Голодюк в субботней игре не сможет рассчитывать на одного из ключевых защитников Максима Жичикова, который будет пропускать игру из-за дисквалификации.

Во время календарной паузы в чемпионате «Металлист 1925» в контрольном спарринге в гостях уступил «Оболони» со счетом 1:2. В составе харьковского клуба гол забил Абдулла Абдуллаев. Во время перерыва в УПЛ сменился и генеральный директор ФК «Металлист 1925»: вместо Ярослава Вдовенко эту должность занял Андрей Неделин.

Статистика встреч

«Верес» и «Металлист 1925» начали встречаться еще в Первой лиге, где сыграли две игры. А в УПЛ есть только три противостояния соперников. И баланс игр говорит о полном преимуществе ровенчан, которые во всех матчах только побеждали. В последний раз «Верес» в чемпионатах принимал «Металлист 1925» 14 мая этого года и победил со счетом 1:0. В этой игре в составе «красно-черных» отличился Геннадий Пасич.

Фемида

Арбитром матча назначен Виталий Романов (Днепр), который проведет свой 138-й матч в УПЛ. Ранее «Верес» при Романове провел 4 игры в чемпионатах и еще не побеждал (три ничьи и поражение), а «Металлист 1925» при этом арбитре также провел 4 игры в УПЛ: победа, две ничьи и поражение.

Прогноз на противостояние

«Верес» удерживает в чемпионате свой безвыигрышный сериал, который длится восемь игр. «Металлист 1925» в предыдущих 5-ти гостевых матчах не побеждал. Нашим прогнозом будет ничейный результат.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Когут, Гакман, Курко, Балан, Жулио Сезар, Кучеренко, Шестаков, Яго, В. Шарай, Кухарук, Гайдучик.

«Металлист 1925»: Мозиль, Червак, Курило, Е. Ткачук, Безуглый, Вачиберадзе, Ари Моура, А. Ткачук, Мартынюк, Юсов, Борячук.

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25 ноября, суббота

«Верес» – «Металлист 1925»
Ровно. Стадион «Авангард». 15.00
Прямая ТВ-трансляция – YouTube-канал «Вереса»
ВЕРЕС – МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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