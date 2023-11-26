Тренер Металлиста 1925: «Пенальти в конце матча можно было и поставить»

Тренер-аналитик «Металлиста 1925» Максим Цвиренко ответил на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции после игры 15-го тура УПЛ в Ровно против «Вереса» (3:4).

Из-за дисквалификации главного тренера «Металлиста 1925» Олега Голодюка – действиями команды со скамейки запасных в Ровно руководил его ассистент Сергей Вольваков. А на послематчевую пресс-конференцию пришел другой тренер – Максим Цвиренко.

– Поделитесь эмоциями от матча?

– Эмоции у нас такие: не очень положительные, потому что мы не завоевали очки сегодня. Это была самая важная задача. По игре, я не хочу говорить о решении судей. Только отмечу, что пенальти в конце матча можно было поставить. Эпизод с красной карточкой – я не видел момента. Пенальти, которое поставили в наши ворота, тоже самое. Возьмем 11 минут или сколько мы сыграли с самого начала, когда в равных составах были, наша игра нам нравилась, мы ее контролировали. Но если ты хочешь играть на чужой части с мячом, тогда ты уязвим к контратакам.

Поэтому одна ошибка от нас и, видите ли, скорая контратака от Вереса, красная карточка нам, и мы уже весь матч играем не в равных составах. Было тяжело, что-то анализировать после красной, когда игра была 11 на 10... Вышли на второй тайм, договорились играть более агрессивно, не бояться играть один за другим, чтобы защитники выдвигались в игроков. Это очень хорошо сработало, мы забили два мяча. Но, к сожалению, не удержали победу.

– Что с Артемом Габелком, он получил повреждение?

– У Артема повреждение, но чтобы узнать насколько оно серьезное – нужно время, чтобы мы узнали конкретнее. Медицинская служба проведет необходимую диагностику, и тогда будет информация.

– В чем причина проигрыша, по вашему мнению?

– Чуть-чуть не повезло, потому что был момент при 3:3, если я правильно помню, когда защитники Вереса едва в свои ворота не срезал. Когут ногой отбил. Забей мы там, и было бы уже 4:3 в нашу пользу. Если это было при счете 3:3, потому что во время игры были эмоции, я могу ошибаться, каким был счет. А нам то и дело, навес в нашу штрафную, рикошет, замкнул Гайдучик. Поэтому – не повезло.

– С дебютом вас в роли главного тренера… Трудно было?

– Я официально не был главным тренером. Тяжело не было, но было очень интересно.

– Как вы мотивировали команду в перерыве, ведь команда в меньшинстве смогла не только сравнять счет, но и выйти вперед?

– У нас сильные игроки, мы в них очень сильно верим и во время перерыва мы это сказали, что нам не нужно садиться в низкий блок, нужно играть более агрессивно, не смотря на то, что нас на одного меньше. Потому что всегда можно где-то свой момент найти во время агрессивных действий. Так оно и вышло. Спасибо ребятам за их самоотдачу, за то, как они восприняли информацию, за то, как они дрались. Такой счет, такая игра в меньшинстве – их заслуга.