Верес – Металлист 1925 – 4:3. Голевая феерия в Ровно. Видео голов, обзор
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В субботу, 25 ноября, состоялся поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли ровенский «Верес» и харьковский «Металлист 1925». Игра прошла в Ровно на поле стадиона «Авангард».
Победу в этом матче одержали хозяева поля, это произошло впервые за последние 9 игр. В этом матче было забито семь голов, а победный гол в активе Николая Гайдучика на 89-й минуте.
Украинская Премьер-лига. 15 тур.
"Верес" – "Металлист 1925" – 4:3
Голы: Шевченко (14), В. Шарай (37), Дахновский (69, пенальти), Гайдучик (89) – Борячук (4), Русин (55), Е. Ткачук (59).
Видеообзор матча
События матча
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