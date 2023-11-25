В субботу, 25 ноября, состоялся поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли ровенский «Верес» и харьковский «Металлист 1925». Игра прошла в Ровно на поле стадиона «Авангард».

Победу в этом матче одержали хозяева поля, это произошло впервые за последние 9 игр. В этом матче было забито семь голов, а победный гол в активе Николая Гайдучика на 89-й минуте.

Украинская Премьер-лига. 15 тур.

"Верес" – "Металлист 1925" – 4:3

Голы: Шевченко (14), В. Шарай (37), Дахновский (69, пенальти), Гайдучик (89) – Борячук (4), Русин (55), Е. Ткачук (59).

Видеообзор матча