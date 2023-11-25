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Чемпионат Украины
Верес
25.11.2023 15:00 – FT 4 : 3
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
25 ноября 2023, 19:45 | Обновлено 25 ноября 2023, 19:57
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Верес – Металлист 1925 – 4:3. Голевая феерия в Ровно. Видео голов, обзор

Смотрите обзор поединка 15-го тура УПЛ

25 ноября 2023, 19:45 | Обновлено 25 ноября 2023, 19:57
200
0
Верес – Металлист 1925 – 4:3. Голевая феерия в Ровно. Видео голов, обзор
УПЛ.

В субботу, 25 ноября, состоялся поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли ровенский «Верес» и харьковский «Металлист 1925». Игра прошла в Ровно на поле стадиона «Авангард».

Победу в этом матче одержали хозяева поля, это произошло впервые за последние 9 игр. В этом матче было забито семь голов, а победный гол в активе Николая Гайдучика на 89-й минуте.

Украинская Премьер-лига. 15 тур.

"Верес" – "Металлист 1925" – 4:3

Голы: Шевченко (14), В. Шарай (37), Дахновский (69, пенальти), Гайдучик (89) – Борячук (4), Русин (55), Е. Ткачук (59).

Видеообзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Верес).
69’
ГОЛ ! С пенальти забил Виталий Дахновский (Верес).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Ткачук (Металлист 1925).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Ростислав Русин (Металлист 1925).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Шарай (Верес).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Шевченко (Верес).
7’
Игорь Курило (Металлист 1925) получает красную карточку.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Борячук (Металлист 1925).
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Источник Sport.ua
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