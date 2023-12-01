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Украина. Премьер лига
01 декабря 2023, 21:51 | Обновлено 01 декабря 2023, 22:44
1191
3

Пушич получил еще одного ассистента. Это 3-кратный чемпион Нидерландов

Крис ван дер Верден в качестве футболиста достигал успехов с ПСВ

01 декабря 2023, 21:51 | Обновлено 01 декабря 2023, 22:44
1191
3
Пушич получил еще одного ассистента. Это 3-кратный чемпион Нидерландов
shakhtar.com. Крис ван дер Верден

51-летний нидерландский специалист Крис ван дер Верден стал ассистентом главного тренера «Шахтера» Марино Пушича.

Условия сотрудничества между ван дер Верденом и донецким клубом не афишируются, однако в стане «горняков» нидерландец станет уже четвертым помощником Пушича после Марио Станича, Рула Тамбера и недавно назначенного Йеруна Схепенса.

Крис ван дер Верден в бытность футболиста выступал за ряд нидерландских команд, а также за бельгийский «Беерсхот». В 1997, 2000 и 2001 годах становился чемпионом Нидерландов в рядах ПСВ, за который в общей сложности провел 137 матчей.

В 2008 году ван дер Верден завершил играть в футбол, и вскоре стал работать тренером с юниорами ПСВ. Впоследствии входил в штаб Филлипа Коку в ПСВ, «Фенербахче» и «Дерби». В минувшем году недолго являлся ассистентом Дирка Куйта в «Ден Хаге», а с октября 2022-го по ноябрь нынешнего года вновь помогал Коку, но уже в «Витессе».

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Шахтер Донецк Марино Пушич назначение тренера чемпионат Украины по футболу ПСВ Витесс АДО Ден Хаг Филлип Коку Дирк Куйт Марио Станич
Источник ФК Шахтер Донецк
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turist86
Верден, Станіч, Тамбер, Схепенс, П'ятов, Ніколіні...  чи не перебір?
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