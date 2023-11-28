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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Марино Пушич получил нового ассистента в Шахтере
Украина. Премьер лига
28 ноября 2023, 18:13 |
2045
4

ОФИЦИАЛЬНО. Марино Пушич получил нового ассистента в Шахтере

Йерун Схепенс назначен ассистентом главного тренера

28 ноября 2023, 18:13 |
2045
4
ОФИЦИАЛЬНО. Марино Пушич получил нового ассистента в Шахтере
ФК Шахтер Донецк. Йерун Схепенс

30-летний Йерун Схепенс назначен ассистентом главного тренера донецкого «Шахтера».

Схепенс родился 23 мая 1993 года в городе Неймеген (Нидерланды). Тренерскую карьеру начал в 2015 году в Академии нидерландского «ВВВ-Венло», где возглавлял команды возрастов от U17 до U21. В сезоне-2021/22 был помощником в тренерском штабе первой команды «ВВВ-Венло». С июля 2022 года по настоящее время работал ассистентом главного тренера команды Эредивизи «Фортуна» (Ситтард).

Йерун Схепенс уже присоединился к команде и будет помогать наставнику «горняков» Марино Пушичу в сегодняшнем матче Лиги чемпионов против «Антверпена».

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Марино Пушич назначение тренера Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Шахтер Донецк
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vruthiy-112
Свіжий погляд потрібен. 
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-2
Владислав Рейский
ассистент получил ассистента 
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-3
Pavel_i_CO
Сєрун, тепер Єрун. Азаров грає в команді. В ту помийку по кумедним прізвиськам набирають?
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-4
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