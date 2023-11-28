ОФИЦИАЛЬНО. Марино Пушич получил нового ассистента в Шахтере

30-летний Йерун Схепенс назначен ассистентом главного тренера донецкого «Шахтера».

Схепенс родился 23 мая 1993 года в городе Неймеген (Нидерланды). Тренерскую карьеру начал в 2015 году в Академии нидерландского «ВВВ-Венло», где возглавлял команды возрастов от U17 до U21. В сезоне-2021/22 был помощником в тренерском штабе первой команды «ВВВ-Венло». С июля 2022 года по настоящее время работал ассистентом главного тренера команды Эредивизи «Фортуна» (Ситтард).

Йерун Схепенс уже присоединился к команде и будет помогать наставнику «горняков» Марино Пушичу в сегодняшнем матче Лиги чемпионов против «Антверпена».