ОФИЦИАЛЬНО. Марино Пушич получил нового ассистента в Шахтере
Йерун Схепенс назначен ассистентом главного тренера
30-летний Йерун Схепенс назначен ассистентом главного тренера донецкого «Шахтера».
Схепенс родился 23 мая 1993 года в городе Неймеген (Нидерланды). Тренерскую карьеру начал в 2015 году в Академии нидерландского «ВВВ-Венло», где возглавлял команды возрастов от U17 до U21. В сезоне-2021/22 был помощником в тренерском штабе первой команды «ВВВ-Венло». С июля 2022 года по настоящее время работал ассистентом главного тренера команды Эредивизи «Фортуна» (Ситтард).
Йерун Схепенс уже присоединился к команде и будет помогать наставнику «горняков» Марино Пушичу в сегодняшнем матче Лиги чемпионов против «Антверпена».
🧡 Ласкаво просимо до «Шахтаря», Єруне! 🙌— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 28, 2023
30-річний нідерландський спеціаліст Єрун Схепенс став асистентом головного тренера «Шахтаря». Він уже приєднався до команди й допомагатиме наставникові «гірників» Маріно Пушичу.
Дізнайтеся більше: https://t.co/sVEWuJizx4.#Shakhtar pic.twitter.com/n4nEtWAMM0
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