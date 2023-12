Морган раскритиковал Жезуса и назвал форварда, который нужен Арсеналу

2 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «канониров».

После завершения поединка ярый фанат лондонцев и британский журналист Пирс Морган прокомментировал победу своего любимого клуба, а также назвал форварда, которого должно подписать руководство «Арсенала»:

«Я по-прежнему считаю, что нам нужен нападающий мирового класса.

Я думаю, что у Габриэла Жезуса фантастическая тепловая карта, он фантастический футболист, прикладывает невероятные усилия и будет забивать голы, но он никогда не забьет 25 голов за сезон или что-то в этом роде. Айван Тоуни – прирожденный бомбардир, хищный бомбардир, а у нас таких нет.

Я не думаю, что Эдди Нкетиа еще готов. Он может стать таким игроком, и мы видели, что он очень доминирует в матчах с командами поменьше, но он часто исчезает в важных матчах. Это не его вина, это недостаток опыта, но я думаю, что он добьется этого в будущем.

Если бы вы спросили большинство болельщиков «Арсенала», чего нам не хватает, они бы сказали, что мы сильны в обороне, и, хорошо это или плохо, Артета доказал свою правоту, сделав Райю основным вратарем. Он верит в него, и он вратарь, который играет ногами – это то, чего хочет Артета.

У нас отличная защита, очень сильная полузащита, несколько блестящих игроков широкого профиля в атаке – у нас просто нет такого парня.

В те годы, когда мы выигрывали титулы, у нас были Николя Анелька, Иан Райт, Деннис Бергкамп, Тьерри Анри, Робин ван Перси и игроки такого калибра – у нас нет ни одного из них, а если бы у нас был такой игрок, у нас был бы отличный шанс выиграть не только Премьер-лигу, но и Лигу чемпионов.

Почему бы и нет? На этой неделе мы сделали заявление о реальных намерениях, и я думаю, что у нас есть состав, который может побороться за победу в Лиге чемпионов», – заявил Морган для talkSPORT.

Также Морган написал в своем Twitter:

«Арсенал» сегодня был великолепен на протяжении 20 минут, и второй гол был фантастическим, но мы должны были забить 4 или 5.



Нам нужен нападающий мирового класса, который будет смертоносным нападающим. И нам нужен один в январе. Ну давай же, Артета, ты знаешь, что я прав», – написал Морган.

Arsenal were great for 20 minutes today, and the 2nd goal was fantastic, but we should have scored 4/5.

We need a world class striker who’s a lethal finisher. And we need one in January.

Come on @m8arteta - you know I’m right.