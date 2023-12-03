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Англия
03 декабря 2023, 00:41 | Обновлено 03 декабря 2023, 00:42
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Морган раскритиковал Жезуса и назвал форварда, который нужен Арсеналу

Журналист считает, что Габриэла должен заменить Айван Тоуни

03 декабря 2023, 00:41 | Обновлено 03 декабря 2023, 00:42
288
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Морган раскритиковал Жезуса и назвал форварда, который нужен Арсеналу
Getty Images/Global Images Ukraine. Пирс Морган

2 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «канониров».

После завершения поединка ярый фанат лондонцев и британский журналист Пирс Морган прокомментировал победу своего любимого клуба, а также назвал форварда, которого должно подписать руководство «Арсенала»:

«Я по-прежнему считаю, что нам нужен нападающий мирового класса.

Я думаю, что у Габриэла Жезуса фантастическая тепловая карта, он фантастический футболист, прикладывает невероятные усилия и будет забивать голы, но он никогда не забьет 25 голов за сезон или что-то в этом роде. Айван Тоуни – прирожденный бомбардир, хищный бомбардир, а у нас таких нет.

Я не думаю, что Эдди Нкетиа еще готов. Он может стать таким игроком, и мы видели, что он очень доминирует в матчах с командами поменьше, но он часто исчезает в важных матчах. Это не его вина, это недостаток опыта, но я думаю, что он добьется этого в будущем.

Если бы вы спросили большинство болельщиков «Арсенала», чего нам не хватает, они бы сказали, что мы сильны в обороне, и, хорошо это или плохо, Артета доказал свою правоту, сделав Райю основным вратарем. Он верит в него, и он вратарь, который играет ногами – это то, чего хочет Артета.

У нас отличная защита, очень сильная полузащита, несколько блестящих игроков широкого профиля в атаке – у нас просто нет такого парня.

В те годы, когда мы выигрывали титулы, у нас были Николя Анелька, Иан Райт, Деннис Бергкамп, Тьерри Анри, Робин ван Перси и игроки такого калибра – у нас нет ни одного из них, а если бы у нас был такой игрок, у нас был бы отличный шанс выиграть не только Премьер-лигу, но и Лигу чемпионов.

Почему бы и нет? На этой неделе мы сделали заявление о реальных намерениях, и я думаю, что у нас есть состав, который может побороться за победу в Лиге чемпионов», – заявил Морган для talkSPORT.

Также Морган написал в своем Twitter:

«Арсенал» сегодня был великолепен на протяжении 20 минут, и второй гол был фантастическим, но мы должны были забить 4 или 5.

Нам нужен нападающий мирового класса, который будет смертоносным нападающим. И нам нужен один в январе. Ну давай же, Артета, ты знаешь, что я прав», – написал Морган.

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Габриэл Жезус Айван Тоуни Пирс Морган Микель Артета Арсенал Лондон Вулверхэмптон Арсенал - Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник talkSPORT
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Комментарии 1
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Octopus
Можно предложить Довбика, пока еще недорого. Арсенал при Артете потратил под 500 млн евро на трансферы, Морган предлагает зимой еще соточку вывалить. И на кого, на чела, которого отстранили от футбола из-за ставок?
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