2 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «канониров».

Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

На 13-й минуте он ассистировал на Мартина Эдегора, а под конец поединка ошибся и позволил «волкам» отыграть 1 мяч.

АПЛ. 14-й тур. 2 декабря

Арсенал – Вулверхэмптон – 2:1



Голы: Сака, 6, Эдегор, 13 – Матеус Кунья, 86

Видео голов и обзор матча: