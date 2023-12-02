02.12.2023 17:00 – FT 2 : 1
Англия02 декабря 2023, 19:50 | Обновлено 02 декабря 2023, 19:51
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Арсенал – Вулверхэмптон – 2:1. Как ассистировал и ошибся Зинченко. Видео
Смотрите видеообзор матча 14-го тура АПЛ
02 декабря 2023, 19:50 | Обновлено 02 декабря 2023, 19:51
1274
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2 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «канониров».
Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
На 13-й минуте он ассистировал на Мартина Эдегора, а под конец поединка ошибся и позволил «волкам» отыграть 1 мяч.
АПЛ. 14-й тур. 2 декабря
Арсенал – Вулверхэмптон – 2:1
Голы: Сака, 6, Эдегор, 13 – Матеус Кунья, 86
Видео голов и обзор матча:
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Вулверхэмптон).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
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