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Арсенал
02.12.2023 17:00 – FT 2 : 1
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Англия
02 декабря 2023, 19:50 | Обновлено 02 декабря 2023, 19:51
1274
0

Арсенал – Вулверхэмптон – 2:1. Как ассистировал и ошибся Зинченко. Видео

Смотрите видеообзор матча 14-го тура АПЛ

02 декабря 2023, 19:50 | Обновлено 02 декабря 2023, 19:51
1274
0
Арсенал – Вулверхэмптон – 2:1. Как ассистировал и ошибся Зинченко. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

2 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «канониров».

Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

На 13-й минуте он ассистировал на Мартина Эдегора, а под конец поединка ошибся и позволил «волкам» отыграть 1 мяч.

АПЛ. 14-й тур. 2 декабря

Арсенал – Вулверхэмптон – 2:1

Голы: Сака, 6, Эдегор, 13 – Матеус Кунья, 86

Видео голов и обзор матча:

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Вулверхэмптон).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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